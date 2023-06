Tsahkna: EXPO-le minek ei ole ainult Riisalo otsus

Tsahkna sõnul ei ole Eesti EXPO-l osalemise otsus lõplikult tehtud. "See arutelu on homme valitsuskabinetis, see ei ole ainult Tiidu otsus," ütles Tsahkna.

"Kui me vaatame äritegevuse mõttes, siis võib-olla tõesti nii kaugele maale ei ole mõtet seda messi teha. Samal ajal me räägime välispoliitikast ja sellest, kas riik on või ei ole esindatud ühel kõige olulisemal terve aasta otsa käival maailmanäitusel. Siin ongi see konflikt," sõnas Tsahkna.

"Hinnanguliselt on selle maksumus viis miljonit eurot maksumaksja raha. Ma saan hästi aru ka Tiit Riisalost, kes peab siis selle raha muust eksporditoetusest ära võtma," lisas ta.

Tsahkna ei öelnud välja, milline on tema konkreetne positsioon selles küsimuses, vaid märkis, et tahab tutvuda analüüsidega nii potentsiaalse majandusliku kasu osas kui ka kulude osas.

"Kui ma ütlen välisministri mütsi alt, siis igale poole, kuhu Eestil on vaja ja võimalik minna, tuleb minna. Nüüd me peame vaatama oma võimalusi ja seda praktilist tulu," sõnas Tsahkna.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo teatas 9. mail Jaapani suursaadikule Matsumura Yukihikole, et Eesti 2025. aasta Osaka maailmanäitusel ei osale. "Eelkõige pidime arvestama Eesti uue valitsuse otsust vähendada otsustavalt riigieelarve kulutusi," põhjendas Riisalo oma otsust.

Järgmine maailmanäitus EXPO peetakse 2025. aastal 13. aprillist kuni 13. oktoobrini Jaapanis Osakas. Näituseala rajatakse Osaka ranniku lähedale ehitatud Yumeshima tehissaarele ja EXPO pindala on 155 hektarit.