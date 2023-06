Poola eirab kohtuotsust ja ei plaanigi Turowi kaevandust sulgeda

Keskkonnaorganisatsioonid teatasid teisipäeval, et Varssavi kohus peatas Turowi söekaevanduse tegevusloa pikendamise otsuse. Kohus leidis, et kaevanduse tegevuse pikendamine võib tekitada märkimisväärset kahju keskkonnale, vahendas Reuters.

Poola valitsus aga teatas, et kaevandus jätkab tegutsemist.

"Me ei lase seda kaevandust sulgeda, teeme kõik, et see töötaks normaalselt kuni 2040. aastani. Ükski kohus, olgu see pärit Brüsselist või Varssavist, ei ütle meile, mida mõeldakse Poola energiajulgeoleku all," teatas Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Morawiecki ütles, et kui kohtuotsust täidetakse, kaob tegevusluba, mis lubab Turowis kaevandada pärast 2026. aastat. Morawiecki nimetas kohtu otsust Poola alistamise nimel tegutsevate Saksa lobistide võiduks. Ta lisas, et kui praegune võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) võidab järgmised valimised, siis kaevandus jätkab ka tegutsemist.

Keskkonnaorganisatsioonid leiavad, et Poola peab sulgema Turowi kaevanduse, kuna see kahjustab keskkonda.

"Meil on käimas kliimakriis, seetõttu tuleks Turow, nagu ka teised iganenud söejaamad, sulgeda hiljemalt 2030. aastaks," ütles keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace esindaja Anna Meres.

Tšehhi valitsus teatas juba mitu aastat tagasi, et kaevandus kahjustab keskkonda ja rikub EL-i seadust. Lõpuks jõudsid Varssavi ja Praha kokkuleppele ning Tšehhi võttis oma kaebuse tagasi. Vastutasuks nõustus Poola maksma Tšehhile 45 miljonit eurot hüvitist.

Poola teatel varustab kaevandus elektrijaama, mis annab umbes seitse protsenti riigi elektrist. Poola sõnul ohustaks kaevanduse sulgemine riigi energiajulgeolekut.

Poola valitsus saab Varssavi kohtu otsuse edasi kaevata kõrgeimasse halduskohtusse.