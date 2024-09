Ühendkuningriigis suletakse viimane söel töötanud elektrijaam

Kesk-Inglismaal Ratcliffe-on-Soaris ligi 60 aastat töötanud elektrijaama sulgemisega saab Ühendkuningriik esimeseks G7 riigiks, mis lõpetab elektrienergia tootmiseks selle fossiilkütuse kasutamise.

"Söeajastu võib läbi saada, kuid uus ajastu hea energia töökohtadega on meie riigi jaoks just algamas," ütles energiaminister Michael Shanks sulgemise puhul tehtud avalduses.

Ratcliffe-on-Soari elektrijaama omanikfirma Uniper teatas, et oktoobris algab jaama kaks aastat kestev kasutusest eemaldamise periood.

Elektri tootmine söega sai Suurbritannias alguse 1882. aastal, kui Londoni kesklinna ehitati maailma esimene seda kasutanud elektrijaam.

2015. aastal teatas Briti valitsus plaanidest sulgeda järgmise kümnendi jooksul söejaamad osana laiematest meetmetest oma kliimaeesmärkide saavutamiseks. Toona saadi peaaegu 30 protsenti riigi elektrienergiast kivisöest, kuid eelmisel aastal oli see langenud ühe protsendi lähedale.

"Ühendkuningriik on tõestanud, et söeenergiast on võimalik järk-järgult loobuda ja seda enneolematu kiirusega," ütles söeenergiast vabanemist propageeriva ühenduse Powering Past Coal Alliance sekretariaadi juht Julia Skorupska. Organisatsioonühendab ligi 60 riigi valitsusi, mis püüavad söeenergia kasutamist lõpetada.

Söeenergia langus on aidanud vähendada Suurbritannia kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis on alates 1990. aastast vähenenud enam kui poole võrra.

Ühendkuningriik, mis on võtnud eesmärgiks jõuda 2050. aastaks nullheitmeteni, kavatseb 2030. aastaks dekarboniseerida elektritootmise sektori, mis nõuab taastuvate energiaallikate nagu tuule- ja päikeseenergia kiiret suurendamist.

Elektritootmisega kaasnevad heitmed moodustavad ligikaudu kolm neljandikku kasvuhoonegaaside koguheitest ja teadlased on öelnud, et Pariisi kliimakokkuleppega seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb fossiilkütuste kasutamist piirata.

Aprillis leppisid suurima majandusega demokraatlike riikide grupi G7 liikmesmaad kokku söeenergiast loobumises järgmise kümnendi esimesel poolel, kuid andsid ka veidi tegutsemisruumi tugevalt söest sõltuvatele majandustele, pälvides selle eest roherühmituste kriitika.

"Eelkõige Jaapanis, USA-s ja Saksamaal tuleb teha palju tööd, et tagada nii 2035. aasta eesmärgi saavutamine," ütles Global Energy Monitori uurimisanalüütik Christine Shearer.

Söeenergia moodustab endiselt üle 25 protsenti Saksamaa elektritootmisest ja üle 30 protsendi Jaapani elektrienergia toodangust.

Itaalia plaanib loobuda söe põletamisest elektri tootmisest järgmise aasta jooksul, Prantsusmaa 2027., Kanada 2030. ja Saksamaa 2038. aastal. Jaapan ja USA ei ole veel mingit tähtaega seadnud.