Saaremaa Lihatööstus koondab pooled töötajad

Saaremaa Lihatööstuse praegusest 137 töötajast on plaanis juulis ja augustis koondada pooled ehk 69 inimest, märgib ajaleht.

Ettevõtte omanik Vjatšeslav Leedo ütles Kadi raadiole antud kommentaaris, et see samm tuleneb saneerimiskavast ja eesmärk on tööstuse kulud viia miinimumini, et siis hakata seda taas üles töötama.

Leedo nentis, et lisaks töötajate arvu vähendamisele tuleb üle vaadata ka tööstuse tooteportfell. Midagi kaob ära, aga midagi võib tulla ka asemele, lausus ta.

Lihatööstus läks saneerimisele märtsis. Leedo ütles siis, et eesmärk on päästa tööstus kõige hullemast.