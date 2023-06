Mihkelson: EXPO-le võiks Eestis leida kindla peremehe

Mihkelsoni sõnul ei võetud otsuse langetamisel arvesse võimalikke negatiivseid mõjusid, nii Eesti majandushuvisid Jaapanis kui ka laiemas kontekstis. "Eestil ei ole luksust jätta kasutamata võimalust enda kui väikeriigi kuvandit rahvusvahelises kontekstis tugevdada," rääkis ta.

Argument, et EXPO on oma aja ära elanud, ei pea Mihkelsoni sõnul vett. Samuti on tema sõnul olemas selleks ressurss, kuid maailmanäitust ei peeta lihtsalt prioriteediks.

"Üks asi on see, milline potentsiaalne kasum jääb saamata, see on küll prognoosi alusel tehtud, aga need prognoosid on märkimisväärsed," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul ei jäta head muljet ka see, et vaid aasta eest andis Eesti teada, et Osakas toimuval EXPO-l osaleb. "See vaieldamatult mõjutab mitte just kõige parema poole pealt tervikuna meie suhteid Jaapaniga."

Tulevikus sarnase olukorra vältimiseks võiks Mihkelsoni hinnangul võtta Eesti kuvandiga tegelemisel rahvusvahelisteks messideks ja üritusteks valmistumisel juhtrolli üks meeskond, mis võiks kuuluda näiteks EAS-i ja KredEx-i ühendasutuse alla.

2021. aastal Dubais toimunud EXPO-l osalemise otsus jäi samuti rahalistel kaalutlustel pikalt venima ning vastav otsus langetati 2018. aasta lõpus.

"Ma usun, et lahendus oleks EXPO-le kindla peremehe leidmine ja pikaajaline planeerimine. Nii vahendite planeerimine kui tegevuste planeerimine. See, mis praegu on toimunud, on kahjuks läbi aastate piinlik olnud. Me ei ole suutnud Eestile piisavalt olulist rahvusvahelist väljundit kasutada," ütles ta.

"Väga elementaarne ka Osaka puhul oleks lähtuda kahest põhiprintsiibist – Jaapan on meile väga oluline strateegiline partner Ida-Aasias, G7 riigina mõjutab väga suuri protsesse maailmas, temaga suhteid edendada on äärmiselt oluline kõikidel tasanditel ja EXPO-l osalemine oleks üks nendest. Teine lähtepunkt on see, et meil ei ole luksust väikeriigina, eriti olukorras, kus maailm rapub ja me võime nende kildude alla jääda, me ei peaks olema üleolevad, et meid teatakse liiga hästi maailmas," ütles Mihkelson.

Ratas: see on hüpe vales suunas

Endine peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas on valitsuse otsuse suhtes samuti kriitiline, nimetades seda hüppeks vales suunas.

Ratase sõnul ei ole Eesti piisavalt rikas riik, et maailmanäituselt kõrvale jääda ning peab kasutama kõiki võimalusi riigi ja ettevõtete tutvustamiseks.

"Üks on see, et Eesti ettevõtjatele on Jaapani turg kindlasti oluline ja EXPO-l osalemine oluline, kui me räägime ekspordist. Teine on see, et kuna sel korral toimub EXPO Jaapanis, siis kahepoolsetes diplomaatiliste suhetes Jaapan seda kindlasti märkab ja see on väga vale otsus," sõnas Ratas.

Ratas märkis, et maailmanäituse toimumiseni on veel aega ning kutsus valitsust üles otsust uuesti kaaluma.

Ratase peaministriaega jäi ka debatt toona Dubais toimunud EXPO-l osalemise kohta. "Minu jaoks oli oluline, et Eesti ettevõtted saaksid osaleda ja riigi poolt ukse avamine, et ettevõtetele tekiks võimalus ennast tutvustada," sõnas Ratas.

Kuidas tulevikus maailmanäitusel osalemist otsustada, selleks praegusest paremaid lahendusi Ratase hinnangul laual ka ei ole. "See on alati poliitiline otsus, sest seal käimine nõuab raha," märkis ta.