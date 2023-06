Thunberg tegi koolinoorena viimase protesti kliimaprobleemide vastu

Thunberg alustas juba teismelisena kliimastreike, et nõuda kogu maailma juhtidelt konkreetseid tegusid ähvardava kliimakatastroofi ära hoidmiseks. Tema kliimastreigid kutsusid üles kohtlema kliimamuutust kriisina, millega tuleb tegeleda enne, kui kahju on pöördumatu.

Thunbergi protestid aitasid kaasa liikumisele "Reeded tuleviku nimel" (Fridays For Future). Reedel teatas Thunberg, et reede oli tema koolilõpupäev. Seetõttu ei saa ta ka enam koolistreike kliima nimel pidada.

Thunberg lubas siiski kliimaaktivistina edasi tegutseda. "Oleme endiselt siin, me ei kavatse kuhugi minna. Alates alustamisest on palju muutunud, kuid palju on teha. Me liigume ikka vales suunas," teatas Thunberg.

Thunberg hakkas alates 2018. aastast regulaarselt koolitundidest puuduma. Ta läks siis plakatiga hoopis Stockholmi parlamendihoone. Plakati peal oli kirjas "Skolstrejk för klimatet" ("Koolistreik kliima eest").

Thunberg innustas miljoneid noori kliimamuutustega võitlema. Pandeemia ajal kaotasid protestijad oma senise hoo, kuna võimud saatsid koolid kaugõppele.

Viimaste aastate jooksul on kasvanud radikaliseerunud kliimaaktivistide arv. Nad protestivad võimude kliimapoliitika vastu ja rikuvad selle käigus seadust. Selliste aktivistide tegevust kritiseeris ka roheliste sekka kuuluv Saksa majandusminister Roberet Habeck.