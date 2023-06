Tallinna Loomaaia vihmametsa ekspositsioon suletakse kuuma tõttu päevaseks ajaks

Mai lõpus avatud hoone sobivaimaks sisetemperatuuriks on 27-28 kraadi. Soojade ilmadega kuumeneb aga ekspositsioon üle ning seda tuleb jahutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Loomaaed otsib hoone jahutamiseks püsivamat lahendust ning külastusaja piiramine on vaid ajutine lahendus.

"Meil on olemas erinevad jahutusmeetmed, mida võib kasutada. Ja tegelikult mida kõrgemaks kõik need puud ja taimed kasvavad, siis ka nemad aitavad. Sees on konditsioneerid, udusüsteem ja võib hädas ka uksed lahti teha. Aga see tähendab muidugi, et külastajaid ei ole sees," rääkis Tallinna loomaaia loodushariduse spetsialist Darja Zubareva.