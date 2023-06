USA-s Texase osariigis põhjustas tornaado ulatuslikke purustusi

Tugevasti kahjustada said muu hulgas mitmed haagismajad. ABC News teatas ühest hukkunust ja mitmekümnest vigastatust.

Videokaadritelt võib näha hävinenud või kahjustatud hooneid, väljajuuritud puid ja ümberpaiskunud sõidukeid.

"Neid tabas täna õhtul tornaado ning nad vajavad palju abi ja tuge," ütles osariigi rahvaesindaja Four Price pärast linnapea ja Texase hädaolukordade lahendamise personaliga rääkimist.

ABC News tsiteeris Perrytoni tuletõrjeülem Paul Dutcherit, kes ütles, et üks inimene sai surma haagismajas.

Kohalikus haiglas raviti rohkem kui 75 inimest.

"Meil on haiglas palju patsiente, keda tuleb transportida," tõdes Dutcher.

Niinimetatud tormijälitaja Brian Emfinger ütles, et nägi linna tööstusrajoonis tõsist hävingut.

"Kahjuks on sealt loodes vaid haagismajad, millest osad on lihtsalt täielikult hävinenud. Kahju on märkimisväärne," ütles Emfinger kanalile Fox Weather.