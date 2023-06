Venemaal leviv taimekahjur võib ohustada Eesti saarepuid

Saare-salehundlane on umbes sentimeetripikkune puidumardikas, mida kardetakse tema väga suure hävitusvõime pärast. Salehundlase vastsed on laastanud metsi Kirde-Hiinas, Põhja-Ameerikas ning jõudnud Venemaale.

Eestile lähim kolle asub Peterburi kõrval.

"Praegu Eestis ei ole meil saare-salehundlast leitud, aga ta on üsnagi väle lendaja, ta võib liikuda mitmekümneid kilomeetreid aastas. Ja kiirem võimalus võib olla ka see, et ta kinnitab ennast kuskile transpordivahendite külge ja tuleb näiteks kas mingi rongi või veoauto presendi all. See on üks tema eriline tunnus, et ta "hääletajana" ka võib edasi liikuda," selgitas põllumajandus- ja toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Ülle Metsman.

Selleks, et kutsumata külalist võimalikult varakult avastada, paigutatakse Eesti eri paikadesse suuremate teede kõrvale 250 liimpüünist. Narva pannakse püüniseid väga tihedalt.

"Kui me selle leiame siin püünistes, siis kõigepealt me hakkame otsima, kas siin lähiümbruses on kahjustatud puid. Kui need puud on kahjustatud, siis me peamegi nende mahavõtmisega tegelema hakkama. Kui looduslikud vaenlased puuduvad, siis kahjuks muid võimalusi meil võtta ei ole. Aga kui suured linnahaljastuses kasvavad puud tuleb raiuda ja hakkeks teha, see on väga-väga suur töö," rääkis Metsman.

Varem on Eestis kasvavaid saari kimbutanud saaresurma-nimeline haigus. Saare-salehundlane võib saaresurmast puutumata jäänud puud hävitada.