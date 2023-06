Venemaa üritas USA pinnal tappa enda endist agenti

Venemaa tahtis USA pinnal tappa Vene topeltagendi. Plaani ilmsiks tulles saatsid Venemaa ja USA vastastikku teineteise agente riigist välja, väidetakse ühes värskelt ilmunud raamatus, mille väiteid vahendas Briti leht The Times.

Vene mõrvaplaani fookuses oli USA-s elav ja varem Venemaal elanud ja Vene välisluureametis (SVR) töötanud Ameerika Ühendriikide heaks luuranud Aleksandr Potejev. Potejevi jälgimiseks kasutas Venemaa üht Mehhiko teadlast, kelle survestamiseks hoiti tema perekonda Vene Föderatsioonis kinni.

Teadlane Hector Alejandro Cabrera Fuentes pidi jälgima korterit, kus Aleksandr Potejev elas. Cabrerale anti ka ülesandeks Potejevit jälitada ja tema elu detailidest venelastele teada anda. Cabrera jäi hiljem vahele kui ta pildistas Potejevi auto numbrimärki. Peale vahelejäämist püüdis Mehhiko teadlane pageda koduriiki, kuid ta võeti lennujaamas vahi alla.Sedasi väidetakse Calder Waltoni raamatus Spies, The Epic Intelligence War Between East and West (Spioonid: Eepiline luurevõitlus Ida ja Lääne vahel).

Hector Cabrera jõudis eelmise aasta veebruaris Florida kohtus USA võimudega kokkuleppele ning tunnistas end süüdi, vahendas tollal Hispaania leht El Pais.

Calder Walton väitis oma raamatus, et Aleksandr Potejevi jälgimine oli pea kindlasti mõeldud eeltööks, mis pidi päädima endise agendi mõrvaga. Potejev oleks väidetavalt olnud Venemaale oluline sihtmärk, kuna Potejevi jagatud info abil suutis USA riigist välja saata ligikaudu tosinkond Vene agenti. Kaks aastat varem püüdsid Vene agendid mürgitada novitšoki mürgiga Briti-Vene topeltagenti Sergei Skripali Briti pinnal.

