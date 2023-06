Viscosa kultuuritehase suvehooaeg avati Riho Sibula mälestuskontserdiga

Viscosa kultuuritehase üks eestvedaja Marco Pärtel ütles, et mullu alustanud kultuuritehas on hoo sisse saanud.

"Sel aastal oleme kavandanud sellesse auväärsesse hoonestusse umbes 30 üritust. Nendest 30-st kümme on teatrietendust, kümme on kontserti ja kümme on ka kino kavas," lausus Pärtel.

Kultuuritehas kasutab neid tööstuskompleksi ruume, mille puhul on tagatud inimeste ohutus. Kasutuses olevate ruumide arvu plaanitakse vastavalt võimalustele jõudumööda kasvatada.

"Hoone on ikkagi vana, 100 aastat tagasi ehitatud, betoonist, väga uhke arhitektuuriga. Eesmärk on kõike seda eksponeerida ja kõike seda ka turvaliseks muuta ja see võtab aega, spetsialistide kaasamine ja kõikide lahenduste läbiotsimine ja nende kasutusele võtmine. See kestab veel aastaid," ütles Pärtel.

Kultuuritehase tänavusele suvehooajale andis avalöögi Riho Sibulale pühendatud välikontsert, kus astusid üles Singer Vinger ja Ultima Thule koos rea solistidega, kelle hulgas olid näiteks Tõnis Mägi ja Erkki-Sven Tüür.

Viscosa kultuuritehase loomisega seotud olnud ja praegu Kõrgessaare osavallavanema ametit pidav Niels Rattiste usub, et kultuuritehas on kasulik Hiiumaale tervikuna.

"Tegelikult ju antakse uut elu mitte ainult tehasekompleksile, vaid kogu asulale, kogu Kõrgessaare alevikule, kogu Kõrgessaare piirkonnale ja ma usun, et tegelikult kogu Hiiumaale," lausus Kõrgessaare osavallavanem Niels Rattiste.

Viscosa kultuuritehas on järgmisel aastal toimuva esimese Hiiumaa kunstibiennaali keskmes. Juba on valmis ka biennaali esimene töö, milleks on metallikunstnik Fred Truusi tehtud skulptuur.