Viscosa kultuuritehas Hiiumaal pakub kunsti 4000 ruutmeetril

Enam kui sajandivanused - nüüdse Viscosa kultuuritehase müürid Kõrgessaares Hiiumaal on näinud siin mitmesugust tegevust. Küll kangatööstuse masinaid ja enam kui pool sajandit ka kilu-räime konservitööstust. viimased kümnendid on need müürid aga lihtsalt lagunenud, kuni paar aastat tagasi toimus uus pööre.

"Ehituslik osa algas meil septembrist ja lõppes just nüüd 31. maiga. Selle ajaga tehti korda 4000 ruutmeetrit katusealust pinda, kus vahetati katused, toestati tugimüürid ja konstruktsioonid, vahetati avad ette. Ja see kõik läks maksma meile 2,4 miljonit eurot," ütles Viscosa kultuuritehase juht Marco Pärtel.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja peab kultuurikeskuse tegevust kogu Hiiumaa jaoks oluliseks.

"Eriti just kultuurivaldkonnas. Nad teevadki väga omanäolisi asju, mis ma usun, et ka üle Eesti vastu kõlavad," sõnas Tasuja.

Lume ja vihmakindlaks on saanud üks Eesti suurim näituseala kunstimuuseumi järel. Esmanäitusena on väljas 120 noore Eesti, Läti Leedu kunstniku tööd.

"Nad on enam vähem ühes vanuses ja et kuidas need kolme riigi kunstnikud suhestuvad maalikunsti ja paljud, ma usun et suudavad leida ka neid erinevusi või ka sarnasusi nende kolme riigi noorte kunstnike vahel sellel näitusel," ütles galerist Reigo Kuivjõgi.

Lisaks kunstisaalidele on Viscosas ka kontserdi ja teatrisaal, kus sellel hooajal antakse kokku ligi 45 teatrietendust. Aga tehases on arenguruumi ka veel tuleviku jaoks.

"Jah, tõesti meil on siin 12 000 ruutmeetrit katusealust pinda, aga hetkel oleme korda teinud 4000. Me oma selles lähteülesandes oleme käsitlenud, et lähme seestpoolt väljapoole. Kui meil on idee, mis kannab, siis ehitame. Enne pole mõtet, muidu me saame endale lihtsalt suure hunniku küttearveid," ütles Marco Pärtel.

Kui pool sajandit on siin tehtud Tallinna vürtsikilu, kas seda lõhna siin tunneb veel kusagil?

"Ei, 2006, kui see hoonestus maha jäeti, siis 15 aastat ta oli siin ilma kommunikatsioonideta, akendeta, katusteta. Selle aja jooksul jõudis siit välja tuulduda kõik. Aga räime vaimu on siin küll," vastas Pärtel.