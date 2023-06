Viljandis avati liivlastele ja liivi kultuurile pühendatud näitus

Maalikunstnikud Urmo Raus ja Andres Koort on eakaaslased, neid seovad ühised juured ja huvi liivi kultuuri vastu. Andres Koorti vanaema oli liivlane, kes rääkis nii eesti kui ka läti keelt, ka Urmo Rausi vanaisa oli liivlane, pärit tänapäeva Läti aladelt. Seega põhjuseid ühise näituse tegemiseks oli küllaga.

"Minu vanaema ja tema esivanemad on liivlased. Ja ega igapäevaselt selle peale ei mõtle, aga nüüd, kui see näituse teema kerkis esile, siis ma seda näitust tehes olen mõelnud selle peale ja ideed ja inspiratsioon on sealt pärit," rääkis Koort.

"See suurem seeria on tehtud nii, et ma tihti sõidan Eestist ära ja tulen autoga ja ma siis peatun Liivi lahe kaldal Lätis Vitrupes. See on ritual, igakord ma teen ühe peatuse seal erinevatel aastaaegadel, talvel, suvel. See on üks pilt, mida ma seal näen, aga see on igakord tõesti erinev," lausus Raus.

Liivi- ja liivaainelist maalinäitust saab Rüki galeriis vaadata juuli lõpuni. Aga Rüki galeriil on veel uudiseid, nimelt avati maja teisel korrusel kunstiresidentuur, kus kunstnikud saavad puhata ja tegeleda loometööga.

"Mul tõesti on praegu loomingus selline periood, kus on vaja aega ja ruumi mõtlemiseks ja mingite teoste arendamiseks," ütles fotokunstnik ja õppejõud Marge Monko.

"Juba on päris palju broneeringuid, kas nädal aega, kümme päeva. Praegu kõik on tuntud Eesti kunstnikud. Aga loomulikult on oodatud ka välismaalased ja teised loometöötajad," lausus Rüki galerii omanik Laur Kivistik.