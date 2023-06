Rosma linnamäelt leiti ühe suurima muinasaja hoone varemed

Arheoloogid plaanisid Rosma linnamäel välja kaevata kunagise linnuse kaevu asukoha, kuid leidsid suuremõõtmelise hoone söestunud seinapalgid. Arheoloogid hindavad leidu ainulaadseks, sest Rosmalt leitud hoone jääb mõõtmetelt vaid natuke alla Eesti muinasajast pärit teadaolevale suurimale hoonele, mis kaevati välja Lõhevere linnamäelt.

"Tegeleme maja seina välja kaevamisega, alguses paistsid ainult nende tukkide ülemised otsad ja nüüd üritame terveid palke välja kaevata ja vaatame, kus need kõik tulevad," lausus arheoloogia magistrant Karin Rannaäär.

13. sajandisse paigutuvat leidu – umbes 50 ruutmeetri suurust hoonet – võidi kasutada esindushoonena või viljalaona, sest hoone põrand on kaetud söestunud viljateradega.

"Hoone üks sein on kaheksa meetrit pikk /.../ palgi sisse on raiutud õnarus ja teine palk on pandud risti sinna sisse. Aga kõik see asi on erakordselt suur, just arvestades Lõuna-Eesti äärealalisust, sest muinasaja lõpust on meil väga-väga vähe leide teada siit ümbruskonnast, nagu inimesi ei oleks üldse olnud või väga vähe. Ja samas ehitati Lõuna-Eesti kõige suuremaid ja tugevamaid linnuseid siia äkitselt," rääkis arheoloogiaprofessor Heiki Valk.