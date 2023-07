Tšaplõgin soovib Keskerakonnaga liituda

Sel nädalal teatas Keskerakond, et endine Narva linnapea Aleksei Jevgrafov liitus Keskerakonnaga. Ametlikult on ta partei liige 3. juulist.

Nüüd kinnitas sarnaselt Jevgrafoviga parteituna Keskerakonna nimekirjas parlamenti valitud Tšaplõgin ERR-i venekeelsele portaalile, et ka tema soovib astuda Keskerakonna liikmeks.

Tšaplõgin selgitas, et tema otsus oli seotud Jevgrafovi sammuga ning ka sellega, et Eesti poliitikas millegi saavutamiseks üksi midagi ära teha ei saa ning seetõttu tuleb töötada meeskonnas.

"Olen korduvalt välja öelnud, et mulle ei meeldi kõik, mis praegu Keskerakonnas toimub. Aga ma saan ka aru, et mõttetu on neid puudusi kritiseerida väljast, sest see ei vii kuhugi. Erakonnaga liitudes töötan selle nimel, et erakond muutuks paremaks ja vastaks ka minu valijate ootustele," lisas Tšaplõgin.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik tunnustas mõlema poliitiku liitumissoovi, kuigi Keskerakonna juhatus Tšaplõgini avaldust veel arutanud pole. Kiik avaldas arvamust, et see toimub lähiajal.

Tšaplõgin kandideeris valimistel Tallinna teises ehk Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas. Ta sai 1809 häält, mis oli piisav Mihhail Kõlvarti tuules (14 592 häält) parlamenti pääsuks.

Jevgrafov kandideeris Ida-Virumaal. Tema häältesaak oli 1405.