Vene häkkerite küberrünnak halvas Jaapani suurima sadama töö

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa häkkerite küberrünnak halvas Jaapani kõige tihedama liiklusega kaubasadama töö. Sadama kaudu ekspordib Jaapan autofirma Toyota sõidukeid.

Nagoya sadam sattus teisipäeva hommikul Vene häkkerirühma LockBit rünnaku alla. Sadam langes LockBiti lunavararünnaku ohvriks. Häkkerid ründasid sadama terminalisüsteemi ning töö taastati sadamas osaliselt alles neljapäeva pärastlõunal, vahendas The Times.

Nagoya on olnud Jaapani suurim sadam alates 2002. aastast. Sadamat kasutab oma autode ekspordiks maailma suurim autotootja Toyota. Sama sadama kaudu varustavad tarnijad Toyotat. Autootja siiski teatas, et rünnak sadamale ei mõjutanud ettevõtte tootmistegevust.

Lockbiti grupeering on seotud Venemaaga. Nende lunavara on pahavara, mis blokeerib kasutajate juurdepääsu arvutisüsteemidele ja küsib siis lunaraha. Nagoya sadam teatas, et pole olnud grupeeringuga ühenduses ega maksnud ka lunaraha.