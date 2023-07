Küberrünnakud on aasta algusest sagenenud

Küberrünnakute sagedus on aasta algusest tõusnud, samuti on ohvreid pea poole võrra rohkem. Internetikuritegudega pistavad rinda ka mobiilsideoperaatorid, kes tõkestavad igal aastal sadu tuhandeid rünnakuid oma klientide suunal.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eksperdid tuvastasid vastu suve iga päev suurusjärgus kümmekond uut õngitsuslehte, mille kaudu püüti inimestelt pangakaardi andmeid ja PIN-koode välja petta. Selliseid õngitsusi saadetakse nii e-mailile kui ka sõnumina telefoni. Enamasti teeskleb nende saatja, et on kullerfirmast ja kliendi pakk on saabunud valele aadressile või ootab tollimaks tasumist.

Taolisel viisil on ilma jäädud tuhandetest eurodest.

"Kui meil aasta alguses oli intsidentide tase suurusjärgus 40 mõjuga intsidenti nädalas, siis juuni alguse seisuga me olime peaaegu 75 intsidendi peal nädalas. See oli keskmine. Juunis pigem on natuke kukkunud, aga me näeme iga päev, et ründed endiselt jätkuvad," selgitas RIA küberintsidentide käsitlemise juhataja Tõnu Tammer.

Mobiilsideoperaatorid nagu Elisa ja Tele2, kes müüvad oma klientidele ka internetiteenust, on küberohtude vähendamiseks välja töötamas üha uusi lahendusi. Tihti on nende turvaseade juba telefoni või arvutisse seadistatud.

Juunikuus registreeriti Elisa klientide hulgas seni kõige suurem hulk ründeid, kokku üle 600 000 korra. Kusjuures, küberkurjategija võib teeselda ka mobiilsideoperaatorit ennast.

"Tehakse nii Elisa nimel kõnesid klientidele, helistatakse, et iseteenindusel on vaja mingeid andmeid uuendada, või siis ka teiste operaatorite nimel," ütles Elisa infoturbejuht Mai Kraft.

Tele2 internetipakettides on tänavu ära hoitud miljoneid pahavararünnakuid ning tõkestatud üle 100 000 andmete õngitsuse katse. Enamik rünnetest käib automaatselt tarkvararoboti abiga.

"See on selline koodijupp, mis käib ja testib kogu aeg sinu võrgunõrkusi ja sellepärast on nad hästi efektiivsed. Kui sul on kogu aeg automatiseeritud asi, mis ei söö, ei joo, ei maga, siis ta ainult kogu aeg käibki ja vaatab, kus ta saab plõksutada selle ukse lahti," selgitas Tele2 interneti ärijuht Linda Marie Ormus.

Selleks, et inimene ise oskaks end pahavara eest kaitsta, on Riigi Infosüsteemi Ameti esimene soovitus mitte jagada oma PIN-koode ja paroole. Samuti tasub veenduda, et aadress, millele kiri suunab, ühtiks täht-tähelt organisatsiooni domeeniga.