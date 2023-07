Jõud korraldas suvemängud olukorras, kus rahastamise tulevik on ebaselge

Kultuuriministeeriumi soov maakondlike spordiliitude rahastusmudelit muuta on tekitanud spordirahva seas segadust. Ühed loodavad, et muutusega suureneb harrastussporti tuleva raha hulk, teised kardavad aastaid toiminud spordisüsteemi lõhkumist. Sellises seisus korraldati nädalavahetusel Lääne-Virumaal 16. Eestimaa suvemänge.

Seni on kultuuriministeerium toetanud nii maakondlikke spordiliite kui ka neid ühendavat spordiliitu Jõud. Uuest aastast soovib riik kogu raha suunata maakondadesse, lootes, et see toob juurde uusi harrastajaid.

"Kui me räägime spordiliidust Jõud oma 77-aastase ajalooga alates aastast 1946, siis on need numbrid päris suured, kui palju on inimesi toodud liikumisharrastuse juurde võistluste kaudu ning väiksemate sarjade kaudu, mida korraldavad maakondlikud spordiliidud. Minu arust sellist toimuvat süsteemi poleks mõtet käsu korras lõhkuda," rääkis Lääne-Virumaa spordiliidu esimees Erich Petrovits.

12 maakondlikku spordiliitu kirjutasid koos spordiliiduga Jõud kultuuriministrile kirja, et riiklik rahastus jätkuks senistel alustel. Ühena kolmest liikmesliidust ei kirjutanud ühiskirjale alla Läänemaa spordiliit Läänela.

"Kui maakondade rahastus suureneb riigi poolt, siis tõenäoliselt võib loota, et suureneb raha ka omavalitsuste poolt. See omakorda aitab kaasa eesmärgile, et ka omavalitsused tahavad oma rahvast rohkem liikuma panna. Ja selle liikumisaktiivsuse tõusu kaudu täidab ta oma eesmärki kindlasti," sõnas Läänela peasekretär Ülle Lass.

Ohus on spordiliidu Jõud eestvedamisel korraldatavad Eestimaa suvised ja talvised spordimängud, kus osalevad linnad ja vallad ning iga nelja aasta tagant on ka maakondlik arvestus.

"Me teeme kõik selleks, et nad jätkuksid. Ja kui me oleme siin küsinud, kas neid mänge on tarvis, siis ma ei tea ühtegi ei-vastust. Inimesed on rõõmsad, tunnevad liikumisest ja spordist lõbu. Ja ma ei kujuta küll ette, miks sellist pikaaegset traditsiooni lõhkuda," rääkis spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt.

Erich Petrovits välistas, et need mängud võiks käia maakondlike spordiliitude vahel külakorda, sest spordiliidud peavad tegelema igapäevase tööga, mille kõrvalt selliste suurte, enam kui 20 alaga võistluste korraldamine pole mõeldav. "Seda enam, et enamikus maakonna spordiliitudes on tööl vaid üks inimene," sõnas Petrovits.

Ka Ülle Lass ütles, et Eestimaa spordimängud peavad jääma, vaja on vaid koostöös leida nende korraldamiseks parim lahendus.

Suvemängude edukaimad olid Harjumaa, Järvamaa, Rae, Kiili ja Rakvere



Sel nädalavahetusel tõid Eestimaa 16. suvemängud Lääne-Virumaale üle 3000 eri vanuses ja eri tasemega sportlase.



Suurtest maakondadest kindlalt parim Harjumaa. 22 maakondlikust alast võitis Harjumaa kümme: kergejõustiku, jalgrattakrossi, orienteerumise, kettagolfi, jahilaskmise, õhkrelvadest laskmise, tõstmise, meeste võrkpalli, naiste rannavolle ja tennise.



Tartumaa võitis tüdrukute jalgpalli, naiste võrkpalli ning meeste ja naiste 3vs3 korvpalli.



Lääne-Virumaa võitis poiste jalgpalli, köieveo ja mälumängu.



Viljandimaa esindajad olid parimad trikitõukerattavõistlusel ja meeste rannavolles.



Ühe esikoha sai kolm maakonda. Põlvamaa sai esikoha meeste käsipallis, Pärnumaa oli parim sangpommi kahevõistluses ja Järvamaa võistkond sai esikoha petangis. Järvamaa oli ühtlasi parim väikeste maakondade üldarvestuses.

Omavalitsustest olid võidukad Rae ja Kiili vald ning Rakvere linn.

Lisaks ametlikele aladele olid kavas näidisalad bridž, sulgpall ja sumo ning kõikidel spordisõpradel oli võimalus osaleda Tarva retkel ja hoovimängudes.



16. Eestimaa suvemängude paremusjärjestused

Suured maakonnad (üle 40 000 elaniku)

1. Harjumaa 547, 2. Tartumaa 525, 3. Lääne-Virumaa 514 punkti

Väikesed maakonnad (alla 40 000 elaniku)

1. Järvamaa 401, 2. Põlvamaa 390, 3. Jõgevamaa 379 punkti

Suured vallad (üle 8000 elaniku)

1. Rae 391, 2. Tartu 363, 3. Viljandi 350 punkti

Väikesed vallad (alla 8000 elaniku)

1. Kiili 328, 2. Vinni 326, 3. Kose 293,5 punkti

Linnad

1. Rakvere 338, 2. Haapsalu 276, 3. Paide 255,5

Jahilaskmine CSP

Omavalitsused: 1. Jõhvi vald, 2. Saku vald, 3. Elva vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Ida-Virumaa, 3. Tartumaa

Jalgpall 7vs7, tüdrukud

Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Ida-Virumaa, 3. Raplamaa

Jalgpall 7vs7, poisid

Maakonnad: 1. Lääne-Virumaa, 2. Järvamaa, 3. Tartumaa

Jalgrattakross

Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Vinni vald, 3. Põhja-Sakala vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Lääne-Virumaa, 3. Viljandimaa

Kergejõustik

Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Rakvere linn, 3. Saue vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Lääne-Virumaa

Kettagolf

Omavalitsused: 1. Saue vald, 2. Rae vald, 3. Viljandi vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Lääne-Virumaa, 3. Tartumaa

Korvpall 3vs3, mehed

Omavalitsused: 1. Tartu vald, 2. Rae vald, 3. Põlva vald

Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Harjumaa, 3. Raplamaa

Korvpall 3vs3, naised

Omavalitsused: 1. Elva vald, 2. Luunja vald, 3. Rae vald

Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Harjumaa, 3. Põlvamaa

Käsipall, mehed

Maakonnad: 1. Põlvamaa, 2. Viljandimaa, 3. Lääne-Virumaa

Köievedu

Omavalitsused: 1. Vinni vald, 2. Väike-Maarja vald, 3. Jõgeva vald

Maakonnad: 1. Lääne-Virumaa, 2. Jõgevamaa, 3. Järvamaa

Mälumäng

Omavalitsused: 1. Vinni vald, 2. Räpina vald, 3. Jõgeva vald I

Maakonnad: 1. Lääne-Virumaa, 2. Põlvamaa, 3. Harjumaa

Orienteerumine

Omavalitsused: 1. Saue vald, 2. Rae vald, 3. Tartu vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Võrumaa

Petank

Omavalitsused: 1. Tartu vald, 2. Türi vald II, 3. Paide linn I

Maakonnad: 1. Järvamaa, 2. Tartumaa, 3. Ida-Virumaa

Rannavolle, mehed

Omavalitsused: 1. Viljandi vald, 2. Rae vald II, 3. Rae vald I

Maakonnad: 1. Viljandimaa, 2. Harjumaa, 3. Lääne-Virumaa

Rannavolle, naised

Omavalitsused: 1. Rae vald II, 2. Rae vald I, 3. Viljandi vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Viljandimaa

Tennis

Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Rakvere linn, 3. Haapsalu linn

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Hiiumaa, 3. Lääne-Virumaa

Sangpommi kahevõistlus

Maakonnad: 1. Pärnumaa, 2. Harjumaa, 3. Tartumaa

Trikitõukeratturite võistlus

Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Viljandi linn, 3. Türi vald

Maakonnad: 1. Viljandimaa, 2. Harjumaa, 3. Lääne-Virumaa



Tõstmine

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Järvamaa, 3. Tartumaa

Võrkpall, mehed

Omavalitsused: 1. Kastre vald, 2. Rae vald, 3. Nõo vald

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Lääne-Virumaa

Võrkpall, naised

Omavalitsused: 1. Tartu vald I, 2. Võru vald, 3. Saaremaa vald

Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Ida-Virumaa, 3. Lääne-Virumaa

Õhkrelvadest laskmine

Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Ida-Viruma, 3. Tartumaa

Juhtide võistlused



Omavalitsusjuhtide võistluse võitjad: Helen Elijas (Tõrva vald), Rauno Võrno (Vinni vald), Marja-Liisa Veiser (Lüganuse vald), Toomas Tammik (Järva vald), Helen Rammu (Haapsalu linn), Mihkel Juhkami (Rakvere linn), Eve East (Ida-Virumaa), Toomas Tammik (Järvamaa), Aive Tamm (Jõgevamaa), Lennart Liba (Põlvamaa)



Spordijuhtide võistluse võitjad: Katrina Kallas (Nõo vald), Taimo Tugi (Mulgi vald), Terje Toomingas (Saue vald), Jaak Tammik (Järva vald), Ave Sats (Rakvere linn), Mihkel Kurg (Kohtla-Järve linn)