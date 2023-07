Kanada nimetas ametisse esimese suursaadiku Eestis

"Tegemist on esimese Eestisse määratud Kanada suursaadikuga ja see on osa Kanada diplomaatilise kohaloleku laiendamisest Kesk- ja Ida-Euroopas," ütles Kanada välisminister Melanie Joly pressiteates, mida vahendas väljaanne AA.com.tr.

Eestisse loodud Kanada esinduse muutmine täissaatkonnaks koos resideeriva suursaadikuga aitab tugevdada kahepoolseid sidemeid, lisas välisministeerium.

"Selle ametisse nimetamisega jätkame Kanada strateegilise diplomaatilise kohaloleku edendamist Balti riikides," ütles välisminister Joly oma avalduses.

"Pärast Venemaa ebaseaduslikku ja põhjendamatut sissetungi Ukrainasse on maailm kogenud sügavaid geopoliitilisi nihkeid, millel on poliitilised, majanduslikud, julgeoleku- ja keskkonnamõjud. Venemaa püsiva agressiooni ja mõju vastu võitlemiseks on hädavajalik tugevdada Kanada positsiooni diplomaatilise tegevuse kaudu kohapeal, töötades kõrvuti oma sõprade ja liitlastega," lisas ta.

Kanada teatas 2022. aastal, et kavatseb Eestisse luua saatkonna koos koha peal tegutseva suursaadikuga.

Laird Garfield Hindle on lõpetanud Manitoba ülikooli 1997. aastal ning läks Kanada välisministeeriumi tööle 1999. aastal. Ta on töötanud rahvusvahelise arenguabi poliitika ja institutsioonide osakonna asedirektorina ning varasemalt ka ministeeriumi Ida- ja Lõuna-Aafrika osakonnas ja tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise osakonnas. Hindle juhtis Kanada esimese riikliku säästva arengu tegevuskava 2030 täitmise ülevaate koostamist. Kanada välisesindustest on ta töötanud Kenya pealinnas Nairobis ja Jaapani pealinnas Tokyos.