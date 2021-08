Kevin Rex: Kanada-Eesti suhteid kroonib kaitsekoostöö

Esimene eestlaste asula Kanadas rajati aastal 1899 Sylvani järve lähistel Albertas, mis asub Tallinnast 7049 kilomeetri kaugusel. Sellest ajast peale on kümned tuhanded eestlased saanud Kanadas sooja vastuvõtu osaliseks, moodustades ühe suurima Eesti diasporaa maailmas.

Kanada oli suure riigina avatud sisserändajatele ning riigi distantseeritus Teisest maailmasõjast ja Nõukogude Liidu okupatsioonist tegi Kanadast turvalise sadama kõigile neile, kes tagakiusamise eest põgenesid.

Just see tugev, eluterve Eesti kogukond on meie suhete südameks. Kanada eestlased elavad üle terve Kanada ning tunnevad uhkust oma juurte üle, samal ajal panustades jõudsalt Kanada ettevõtlusesse, sporti ja kultuuri.

Kanada on ametlikult omaks võtnud mitmekultuurilisuse ning teeb tihedat koostööd organisatsioonidega nagu Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu ja Kanada Balti Föderatsioon. Esimesed "Ülemaailmsed Eesti Päevad" leidsid aset 1972. aastal just Torontos.

Eesti kogukonna lugu Kanadas kroonib 2022. aastal avatav KESKUS International Estonian Centre, mis rajatakse Toronto südalinna. Peagi valmiv hoone on dünaamiline paik, mis tutvustab Eesti rikast keele- ja kultuuripärandit ning edendab Eesti innovatsiooni. KESKUS-est kujuneb elav kohtumispaik Kanada eestlastele igast põlvkonnast, et hoida Eesti kultuuri ja tähistada oma saavutusi.

Tihe koostöö NATO-s

Hoolimata Kanada ja Eesti geograafilisest vahemaast on kahe riigi side alati olnud tugev, sest selle aluseks on inimesed. Kanada ei tunnustanud Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt pärast Teist maailmasõda ning oli üks esimesi riike, mis tunnustas Eesti iseseseisvumise taastamist 1991. aastal. Kanada oli ka üks esimesi riike, mis ratifitseeris Eesti NATO-ga liitumise 2004. aastal ning Kanadal on Eestiga lähedased ja konstruktiivseid kaitsealaseid suhted NATO-s.

Kanada on toetanud Eesti sõjaväelasi nii inglise kui ka prantsuse keele koolitustega, treeninud nende rahuvalvamisoskusi ning toetanud ka muu erialalise abiga. Kanada saadab oma sõjaväelasi end täiendama Balti Kaitsekolledžisse ning on alates 2001. aastast kolledžit toetanud ka õppejõududega ja õppeprogrammi koostamisel. Balti Kaitsekolledži hiljutine asejuht oli Kanada kolonel Jean Trudel.

2021. aasta juunis, olles lõpetanud nelja-aastase ametiaja Eestis, sõnas kolonel Trudel, et Tartust sai justkui tema kodu, sest kunagi varem ei olnud ta nii pikka aega järjest ühes linnas elanud.

Kanada kohalolu Balti piirkonnas on suurenenud NATO tugevdatud julgeolekupositsiooniga ning kaitse- ja heidutusmeetmetega regioonis. Kõige silmapaistvam element selles kaitseliinis on NATO liitlaste suurendatud kohalolek (enhanced Forward Presence, eFP), mis koosneb lahingugruppidest Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Kanada on võtnud enda kanda juhirolli Läti lahingugrupis ning saatnud lahingugruppi 540 Kanada sõdurit, kes teenivad sõjaväelises operatsioonis "REASSURANCE".

Kanada saadab ka relvajõudude personali Tallinnas asuva NATO staabielemendi (NATO Force Integration Unit) ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskus (CCD-COE) ridadesse. Aastal 2014 panustas Kanada NATO Küberkaitsekoostöö Keskusesse ühe miljoni dollariga, et osta uusi seadmeid küberkaitse harjutusteks. Kõik need panused on taganud, et Balti piirkonnas asub suurim Kanada sõjaväelaste kohalolek väljaspool Kanadat.

Selline suurendatud liitlaste kohalolek regioonis on olnud aluseks tihedamale Kanada ja Eesti esindajate suhtlusele. 2018. aasta mais võõrustas Kanada peaminister Justin Trudeau Ottawas tollast Eesti peaministrit Jüri Ratast.

Kohtumisel allkirjastati digitaalse koostöö memorandum, mis võimaldab meie kahel riigil töötada ühiselt mitmete projektidega ning jagada teineteisega parimaid praktikaid inimeste abistamiseks, läbipaistvuse edendamiseks, riiklike teenuste arendamiseks ja majanduskasvu suurendamiseks. Selle aasta juunis arutasid peaminister Justin Trudeau ja peaminister Kaja Kallas NATO tippkohtumisel Alliansi tuleviku üle.

2019. aasta novembris külastas Eestit esmakordselt Kanada riigipea, kindralkuberner Julie Payette. President Kersti Kaljulaid võõrustas kindralkuberneri ja üheskoos külastati Tallinna Reaalkooli õpilasi, kes programmeerivad Micro:bit arvuteid.

Kindralkuberner Payette külastas ka e-Eesti esitluskeskust, et lähemalt tutvuda Eestis pakutavate e-teenustega ning riigipea osales aruteludes nii NATO Küberkaitsekoostöö Keskuses kui ka Eesti Teaduste Akadeemias. Suure muusikahuvilise ja koorilauljana oli eriti südamlik Kanada riigipea kohtumine Arvo Pärdiga, järgnes kontsert Eesti ja Kanada muusikutega tähelepanuväärses Arvo Pärdi Keskuses.

Ühised väärtused

Need visiidid, meie ühine ajalugu ja sarnane mõtteviis avavad ukse suurepärasele Kanada ja Eesti koostööle. Nii Kanada kui ka Eesti toetavad reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda. Üheskoos toetame Ukraina valitsust. Hiljuti istusid meie välisministrid Vilniuses ühise laua taga IV Ukraina reformikonverentsil, et leida veelgi rohkem võimalusi koostööks. Inimõiguste ja demokraatia toetamine riikides nagu Valgevene ja Venezuela on samuti meie ühine huvi.

Head sõbrad ja liitlased on ka head kaubanduspartnerid. Eesti oli üks esimesi riike Euroopa Liidus, mis ratifitseeris 2017. aasta septembris Euroopa Liidu ja Kanada vabakaubanduslepingu, mis kaotas 99 protsenti tollimaksudest Euroopa Liidu ning Kanada vahel. Lepingu ratifitseerimisele järgneval aastal kasvas Eesti ja Kanada vaheline kaubandus lausa 84,3 protsenti.

Eesti ekspordib Kanadasse ligikaudu kümme korda rohkem kaupa, kui Kanada saadab Eestisse, mis on 100,4 protsendiline tõus võrreldes vabakaubanduslepingu eelsele perioodile. See näitab, kui kõrgelt kanadalased hindavad Eesti kvaliteeti.

Ka Kanada ettevõtetel läheb Eestis hästi. Kas võtsite tänase hommikukohvi ja tankisite autot Circle K tanklas? Kas teadsite, et Circle K on Quebecis baseeruv Kanada firma, mille nimi on Alimentation Couche-Tard? Ettevõte pakub tööd 100 000 inimesele maailmas ning opereerib Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias Circle K kaubamärgi alt. Eesti suurima kütusemüüjana on Circle K riigis suur tööandja ning toetab Eesti majandust.

Alustades Kanada suursaadikuna Eestis oma neljandat ja ühtlasi viimast aastat tunnen uhkust meie ühiste saavutuste üle 30 aasta jooksul, kuid ka saavutuste üle, mille juured ulatuvad sajandi taha. Olen olnud giidiks Eestit külastavatele Kanada delegatsioonidele ja vanadele sõpradele.

Külalistega mööda Tallinna ajaloolisi tänavaid jalutades, kas siis särava suvepäikese all või jõuluturu lumises atmosfääris, toob see alati nende näole naeratuse. Töötamine saatkonna hoones, mis on ligi 300 aastat vanem kui minu enda riik, on olnud privileeg. Mind rõõmustavad meie vestlused Kanada ja Eesti tugevast sidemest ja kasvavast koostööst. Eestlased on mulle avanud oma südame ning võin uhkusega paljusid teist kutsuda oma sõbraks.