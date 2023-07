Valmis tööle naasvate vanemate haigushüvitise lahendus

Probleem, et vanemapuhkuselt tööle naasja haigushüvitist ainult alampalga ulatuses saab, on kestnud aastaid. Vanemapuhkuselt naasvad vanemad on esimesel tööaastal töövõimetushüvitisi saades oluliselt halvemas olukorras, kui nad oleksid olnud töötades, seisab eelnõu seletuskirjas. Eriti arvestades, et lasteaeda viidud väikelaps on tihti haige.

Muudatuse järel hakkaks tervisekassa tööle naasnud vanemale maksma haigus- ja hooldushüvitist, mille arvutamisel lähtutakse kas lapsevanema enda sotsiaalmaksuga maksustatud tulust või talle vanemapuhkuse vältel makstud jagatava vanemahüvitise suurusest, võttes seejuures aluseks inimese jaoks soodsama variandi.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul puudutaks muudatus umbes 11 000 inimest, kellest 89 protsenti on naised.

Tervisekassa analüüsi kohaselt tekib muudatuste jõustumisel riigile lisakulu umbes 4,5 miljonit eurot aastas. Infosüsteemide arenduseks kulub esialgsel hinnangul umbes 290 000 eurot.

Seadus peaks kava kohaselt jõustuma tuleva aasta jaanuarist.