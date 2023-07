Pühapäevani kestev festival on pühendatud Ruhnu saarele, selle ajaloole, lugudele ning pärimusmuusikale, mida läbi aegade saarel elanud ja sealt läbisõitnud muusikud mänginud on. Festival on välja kasvanud Ruhnu viiulilaagrist. Festivalil osalev muusikute seltskond on rahvusvaheline ja tegemist on oma ala tõeliste meistritega, ütlevad festivali korraldajad Lee Taul ja Karoliina Kreintaal