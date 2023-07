Advokaat: Venemaal vahistati Donetski separatistide endine komandör Girkin

Girkin kinnipidamine tuli pärast erasõjafirma Wagner lühikeseks jäänud mässu, mida analüütikud peavad seni suurimaks väljakutseks Putini režiimile.

"Õiguskaitseorganid pidasid ta kinni," ütles advokaat Aleksandr Molohhov uudisteagentuurile AFP.

Sama kinnitas sotsiaalmeedias Girkini abikaasa Miroslava Reginskaja, kelle sõnul süüdistatakse meest äärmusluses.

Molohhov ütles, et tema ei ole veel ühtki Girkini kinnipidamist puudutavat dokumenti näinud, kuid püüab saada oma kliendiga kontakti.

Girkinile esitati reedel süüdistus ekstremismi õhutamises. Moskva Meštsanski kohus määras talle tõkendiks vahi all pidamise kuni 18. septembrini.

Isehakanud Donetski rahvavabariigi nn kaitseminister Girkin oli üks 2014. aasta Ida-Ukraina kremlimeelse mässu võtmefiguure.

Ta on ka üks kolmest mehest, kelle Hollandi kohus 2022. aastal Malaisia reisilennuki Ukraina kohal allatulistamises süüdistatuna eluks ajaks vangi mõistis.

Viimastel aastatel on temast saanud aga üks Putini häälekamaid kritiseerijaid ja viimasel ajal on tal olnud palju etteheiteid Venemaa sõjategevusele Ukrainas.

Ühes hiljutises postituses soovitab ta Putinil võimu järeltulijale üle anda.

"Riik ei ela üle veel kuut aastat, kui see argpüksist keskpärasus võimul on," kirjutas Girkin sotsiaalmeediakanalil Telegram, kus tal on 800 000 jälgijat.

Venemaal peaksid olema järgmisel aastal presidendivalimised.

Venemaal on kriitika Ukrainas käiva sõja aadressil seadusega keelatud ning kõik tähtsamad opositsioonitegelased on kas vangis või välismaale pagenud.