Võrumaa talupidajad on hädas lambaid murdvate huntidega

Võrumaa lambakasvatajad on hädas huntidega ja seetõttu on keskkonnaamet andnud erandkorras kaks hundijahi luba. Hundid on tänavu Võrumaal murdnud üle 80 lamba.

Võrumaal Sulbi külas on viimastel päevadel hundid käinud taas lambaid murdmas. Alates kevadest on 300-pealisest lambakarjast murtud üle 30 lamba, ütles Roosu talu noorperemees Ivar Roosenberg.

"Esimene murdmine oli kohe, kui loomad said kevadel karjamaale. Kohe esimene päev, kui kari sai välja, oli murtud 14 lammast. Siis oli kuu aega rahu, siis täpselt kuu aja pärast oli järgmine murdmine – murti kolm ja siis taas kolm. Ja siis sellelt karjamaalt me tõime lambad üldse ära lauta, sinna ei julgenud enam jätta. Ja siis läks paar nädalat mööda ja oli järgmisel karjamaal, kus loomad olid koos veistega. Mõtlesime, et äkki veised natuke kaitsevad, kuid seal on nüüd järjest käidud," kirjeldas Roosenberg.

Keskkonnaamet on soovitanud lambakasvatajatel lammaste kaitseks tugevdada tarasid ning võimalusel võtta karjakoerad. Lisaks on antud kahes Võrumaa piirkonnas hundiküttimisluba.

"Võrumaal on olnud murdmisi põhiliselt kahes kohas – Võru vallas Lasva küla ümbruses ja Sulbi küla ümbruses. Seal on hundid käinud lambakarjas korduvalt. Esimeses kohas on murtud üle 50 lamba ja Sulbi külas 30 lamba ringis," rääkis keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik.

"Kuna need murdmised on olnud korduvad, siis on keskkonnaamet sinna väljastanud mõlemasse piirkonda hundiküttimise eriloa, et jahimehed saaksid vajadusel lambapidajaid aidata ja nuhtlusisenditeks kujunenud hundid ära küttida," lisas ta.