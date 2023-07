Prantsuse minister: Hiinast lahtisidumine on illusioon

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire ütles pühapäeval Pekingis visiidil viibides, et kõigi majandussidemete katkestamine Hiinaga on illusioon.

"Oleme täielikult lahtisidumise idee vastu. Lahtisidumine on illusioon," ütles rahandusminister Bruno Le Maire Prantsuse saatkonnas ajakirjanikele. "Ameerika, Euroopa ja Hiina majanduste lahtisidumine ei ole võimalik."

Siiski kaitses Le Maire Prantsusmaa ambitsiooni saada teatud sektorites majanduslikult sõltumatumaks. Ta lisas, et viimastel kuudel läänes kõne all olnud riskide vähendamise kontseptsioon ei tähenda, et Hiina oleks risk.

"Riskidest loobumine tähendab, et tahame olla sõltumatumad... Me ei taha jõuda selleni, nagu me Covidi kriisi ajal mõistsime, et oleme liiga suures sõltuvuses mõnest väga spetsiifilisest komponendist," lisas ta, viidates mikrokiipidele.

Le Maire'i märkused on seotud sellega, et mõned lääneriigid, eriti Saksamaa, püüavad oma majanduslikku sõltuvust Hiinast vähendada.

Ka USA on kõnelenud Hiinaga seotud riskide vähendamisest, ehkki rahandusminister Janet Yellen ütles visiidil Hiinasse, et USA ja Hiina majandusi on praktiliselt võimatu lahti ühendada.

Hiina on tauninud lääneriikide jõupingutusi riske vähendada ning peaminister Li Qiang nimetas eelmisel kuul seda kontseptsiooni valeks.

Le Maire viibib Hiinas kõrgetasemelistel majandusläbirääkimistel ning kohtub esmaspäeval riigi lõunaosa tehnoloogiakeskuses Shenzhenis ärijuhtidega.