Saaremaa ooperipäevadel osales ooperis ka Muhu valge hobune

Saarlased tegid parajasti enne oma esimese ooperi lavaproovi ettevalimistusi. "Nad on väga tähelepanelikud, tahavad kõike õigesti teha ja seepärast läheb kõik lihtsalt," rääkis lavastaja Rodica Pichyreanu.

Aga siis alles saabus mööda rohelist vaipa tõeline staar ehk hobune. Tegi stoilise rahuga oma esimese lavaproovi valju muusika taustal ära, siis veel teise ja ka kolmanda.

"Tundub, et oli väga rahul, ei tekkinud mingit ärevust, ega midagi," kirjeldas Tihuse hobuturismitalu hobustehooldaja Mariliis Õunapuu hobuse proovi.

Kuigi Aida ooperisse on Verdi poolt väidetavalt lausa ka elevandid lavale kirjutatud, siis lavastaja ütleb, et nad isegi oma koduteatris Moldovas kasutavad siiski valget hobust laval ainult tähtsamate etenduste puhul.

Ja viie tunni pärast enam kui 1000 pealise publikuga täissaali ees teenis erilised ovatsioonid loomulikult ära valge hobune Eetika.

"Teatriga oli jutt, et vaatame kuidas proov läheb, et kui proov läheb hästi, siis teeme etenduse kaasa. Aga kui proov ei õnnestu ja hobune on liiga pinges, siis ta tegelikult ikkagi lavale ei tule. Aga hobune oli maailma kõige tublim. Me kõik hoidsime hobusele niimoodi pöialt. Ja kui hobune tegi suurepäraselt ära oma rolli, siis istusime saalis ja pühkisime pisaraid. Ja väga suur rõõm oli muidugi nende saja vabatahtliku saarlase üle, kes olid siis sõdurite ja orjade rollis," rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Orro jättis konfidentsiaalsusele viidates ütlemata, kui suure honorari Eetika oma etteastega teenis. "Aga hobune sai väga väärika honorari. Ma loodan et ta saab ka jõuluks väga maitsvad palad selle honorari eest," sõnas ta.