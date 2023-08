Kaksikutest vennad teevad oma esimese täispika mängufilmi kaksikutest

Paljassaare sadamas filmivad Eskobros'i nime all tuntud kaksikvennad Raul ja Romet Esko oma täispikka debüütmängufilmi "Mind on kaks".

"See film räägib kaksikutest. Kui veel täpsemalt öelda, siis kaksikutest filmitegijatest, kes üritavad teha filmi kaksikutest, kes teevad filmi kaksikutest," rääkis Raul.

"See ongi film meie elust. ma arvan," lisas Romet.

Kuigi filmis on palju tõeseid seikasid Esko vendade elust, ei saa seda päris autobiograafiliseks tööks nimetada.

"Seal on mingid elemendid, mida me oleme ise läbi elanud. Meile tundus, et seda rohkem tõelisem see tundub, mida rohkem me paneme sinna elu sisse. Aga jah, kõik asjad ei ole päris," lausus Raul.

"Aga mingid osad äkki jäävadki vaatajale ka lahti murda, mis võis olla päris ja mis ei olnud päris," lisas Romet.

Londonis MetFilm kõrgkoolis magistrantuuris õppivad vennad on oma esimeses täispikas filmis nii režissööri, stsenaristi kui ka peategelaste rollis. Linateoses on aga kaksikuid veelgi. Näiteks tuleviku vendasid kehastavad Priit ja Märt Pius.

"Vennalik läbisaamine ongi see suur asi, mis seda filmi kannab ja mis nende elu kannab ja mis kaksikuks olemise puhul on ilmselt kõige suurem ja esimene äratundmine. Kuna nende huvi on olnud hästi sama, filmitegemine, siis nad on ka oma igapäevastes toimingutes väga koos. Ja seda oli pull lugeda, et nad elavad ja hingavad sama rütmi," rääkis Priit Pius.

"Nii nagu kaksikutel ongi – kui üks räägib, siis teine on vait. Aga me veel pole suutnud eristada, et kumb nendel räägib ja kes vait on," ütles Märt Pius.

Esko vendade huvi filminduse vastu sai alguse lapsepõlves, kui ema kinkis neile videokaamera, millega nad hakkasid märulifilme lindistama. Nende eelmisel aastal valminud lühifilmi "Topelt Turbo" nimetati Eesti esimeseks Hollywoodi "Kiired ja vihased" stiilis märulifilmiks.

"Nad miksivad mingeid erinevaid ajastuid ja head maitset ja halba maitset kokku ja siis ei saagi päris hästi aru, kas neil hea maitse või halb maitse. Aga kuidagi koos see toimib neil," leidis Priit Pius.

"Iga meie järgnev film on nagu täielik kannapööre olnud, et teha midagi, mida me pole veel teinud," ütles Romet Esko.

"Kui kellegi arust see on veider, siis me teeme midagi õigesti. Me ei tahakski teha kunagi midagi tavapärast, vaid midagi originaalset ja mida pole varem tehtud," lisas Raul Esko.

Film "Mind on Kaks" jõuab kinodesse 2024. aastal.