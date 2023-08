Leiud Tallinna reaalkooli väljakaevamistelt üllatavad ajaloolasi

Graapen ehk kolmjalgnõu oli keskajast kuni varauusajani olemas igas majapidamises. Toitu valmistati sellega ahjus ja kui roog valmis, sai selle näsasse pandud vardaga välja tõsta, käsi põletamata. Tavaliselt leitakse selle jalgu või tõstenäsasid, aga reaalkooli juurdeehituse krundilt tuli välja terve anum.

"350 aastat tagasi inimesed, kes seda graapenit kasutasid, naeraksid tõenäoliselt praegu, et see on ülevabariigilistes uudistes, kuna tollel ajal oli see selline ese, mis oli igas peres täiesti tavaline nõu. Aga jah, neid tervena säilinud ei ole ja see teebki need ainulaadseks," lausus Arheoxi arheoloog Riho Bernotas.

Usinalt sotsiaalmeedias toimetava arheoloogi sõnul on tal Tallinnas olnud viimasel ajal palju tööd, aga leide, mis vääriks suuremat tutvustamist, pole pea pool aastat olnud. Reaalkooli krundil on vaid nädala jagu kaevatud, kuid postituste järjekord ulatub järgmisse nädalasse.

"See on kas kahvli või noa pea, siin on auk otsas, see on tehtud luust. Kujutab figuuri ja on äärmiselt detailne töö. Tõenäoliselt Madalmaade päritolu. Kuna seal on sarnaseid figuure leitud ja võiks olla 17. sajand," iseloomustas Bernotas üht leidu.

Aga arheoloogide silmi ei pane särama mitte ainult köögitarvikud, vaid ka ahjude fragmendid.

"See on selles mõttes eriline, et see kujutis seal peal kujutab Kristust ja kahli üldine tegumood on selline, et see võiks olla reformatsioonieelne, kas 15. sajandi lõpp, 16. sajandi algus," ütles Bernatas.

Tulevase reaalkooli juurdeehituse krundil asus alates 13. sajandist eeslinn, Põhjasõja ajal rajati eeslinna kohale bastionide kaitsevöönd. Selle muldkindlustusi praegu läbi kaevataksegi.

"Miks see koht on arheoloogiliselt paljulubav, on see, et eesvallide all sageli on säilinud varasemad elutegevuse kihid väga hästi ja puutumatuna hilisematest ehitustöödest. Me ei tea, et väljakaevamiste alal oleks olnud peale kindlustusperioodi mingit kapitaalsemat kindlustust ja see on võimaldanud arheoloogilistel leidudel eriti hästi säilida," rääkis Ragnar Nurk Tallinna linnaplaneerimisametis muinsuskaitse osakonnast.

Kuna ala on suur, siis kestavad väljakaevamised jõuludeni.