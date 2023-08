Muusikapedagoogika õpe on muutunud taas populaarsemaks

Noorte muusika- ja teatrihuviliste seas on aina nõutumad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) kaasaegsemad erialad. Populaarsust on taas kogunud ka muusikapedagoogika õpe.

EMTA-s alustab sügisel õpingutega ligi 600 tudengit. Teatrikunsti on aastate jooksul alati tihe konkurents, aga on märgata noorte suuremat huvi kaasaegsemate erialade vastu, ütles rektor Ivari Ilja. Ta lisas, et kaasaegsete erialade olulisus ja nõudlus on kasvanud ka tööturul.

"Mainiksin audiovisuaalset loomingut, elektroakustilist loomingut, helirežiid, muusikatehnoloogiat – need erialad muutuvad järjest populaarsemaks. Võibolla seetõttu, et nad ei vaja nii pikka ettevalmistusperioodi kui klaveri, viiuli või klassikaliste baaserialade õpe. Nende puhul peab laps alustama õpinguid viie-aastaselt, kui ta tahab hiljem täiskasvanuna väga kõrgele tasemele ja konkurentsivõimeliseks saamiseni jõuda," rääkis Ilja.

Tänavu aasta olid aga kõige populaarsemad erialad helilooming, muusikatehnoloogia, muusikapedagoogika, keelpillid, džässmuusika ja laul. Kasvanud huvi muusikapedagoogika vastu teeb rektorile kõige rohkem rõõmu. Viimasel kahe aastal on see eriala muutunud taas populaarseks.

EMTA lõpetajatest leiab suurem osa oma erialal pärast õpinguid töö, sõnas Ilja. 92 protsenti eelmise aasta akadeemia lõpetajatest töötas edasi erialasel tööl või jätkas erialaseid õpinguid. Nõudmised lõpetanutele on kõrged, sest tööturg muusikutele on rahvusvaheline.

Akadeemias õpib ka rohkelt välistudengeid. Ilja selgitas, et aastate jooksul on välismaalt tulnud õppurite protsent 25-30 kogu kooliperest. Enim on välistudengeid Soomest, Lätist ja Leedust, aga tänavu esitati sisseastumissoove ka Makedooniast, Kreekast, Hispaaniast, Kasahstanist, Lõuna-Koreast, Itaaliast ja paljudest muudest riikidest.

Eelmisest aastast on EMTA pakkunud toetust Ukraina sõjapõgenikele. Sügisest alustab akadeemiast õpinguid 19 ukrainlast ja seda tänu riigi toele, selgitas Ilja.

"Ukraina kuulub nn kolmandate riikide hulka. Seetõttu on sealt pärit tudengitele meie majas väga kõrge õppemaks. Riik on õla alla pannud ja meil on võimalik ukraina tudengeid, kelle koolid on Ukrainas hävinud, õpetada õppemaksu võtmata," sõnas Ilja.

Sel sügisel algab õppeaasta keelpilli ja puhkpilli tudengitele veidi varem – noored muusikud sõidavad kontsertreisile Saksamaale.

EMTA sümfooniaorkester sõidab Berliini, kus 22. augustil on Young Euro Classic raames kontsert Berliini kontserdisaalis. Kavas on Eesti muusika: Pärdi looming, doktorandi ja eesti heliloomingu tulevikulootuse Alisson Kruusmaa teos orkestrile "Viis arabeski", Haydni klaverikontsert D-duur, mida esitab EMTA doktorant Sten Heinoja. Kontserdi teises pooles kõlab Eduard Tubina seitsmes sümfoonia ja seda juhatab professor Toomas Vavilov.