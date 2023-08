Pühapäeval saab täis naaberriikide poolt Nigeri huntale antud armuaeg

Pühapäevaga tiksub täis Nigeris riigipöörde korraldanud huntale antud tähtaeg, et riigi president ametisse ennistada. Vastasel juhul on piirkonna riigid lubanud olukorda sekkuda, ent nende plaanid pole päris selged.

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ECOWAS andis pühapäevani aega Nigeris riigipöörde korraldanud huntale, et riigi endine president vabastada ja ametisse ennistada. Vastasel korral lubasid ühenduse riigid reedel, et sekkuvad olukorda sõjaliselt.

"Me peame tagama, et tänased otsused ei ole ainult paljas retoorika, vaid need muutuvad käegakatsutavateks tegudeks. Kutsun üles kõiki liikmesriike võtma vastutus kokkulepitud meetmete suhtes ja töötama püüdlikult, et neid ellu viia, leidmaks lahendus olukorrale Nigeris," lausus Nigeeria kaitseväe juhataja Christopher Musa.

Nigeri hunta on aga kinnitanud, et nemad oma senistest sammudest ei tagane. Kui ECOWAS-i riigid peaksidki olukorda sekkuma, siis pole päris selge, kui laiaulatusliku operatsiooniga tegemist oleks. Sellele on toetust avaldanud ka Prantsusmaa, ent Pariis pole täpsustanud, kas nende toetus on diplomaatilist või sõjalist laadi.

"Kui pühapäeval peaksid nad endiselt võimul olema, ja me tahame uskuda, et see nii pole – ma tahan uskuda, et nad kuulavad vahenduspüüdlusi ja annavad võimu ära. Oodatult peab ECOWAS otsuse tegema. Ma usun, et see jääb neisse piiridesse, millest nad märku andsid, mis ei lubaks riigipöördel aset leida. See oleks piisav. See riigipööre on tõesti juba liiast," lausus Prantsusmaa välisminister Catherine Colonna.

Vastukaaluks on Nigeri huntale on oma heakskiidu andnud Burkina Faso ja Mali, mida kontrollivad samuti sõjalised huntad. Mõned naaberriigid on probleemi lahendamisel jäänud sootuks erapooletuks.

"Tšaad ei sekku kunagi sõjaliselt mitmetel põhjustel. Meie president on nimetatud tema ECOWAS-i vendade poolt sobitama rahu president Bazoumi ja putšistide vahel. Ta külastas neid ja me alati julgustame dialoogi nende vahel," ütles Tšaadi kaitseminister Daoud Yaya Brahim.

Seega peaks Nigeri putšikatse saatus selguma lähipäevadel, mil teised Lääne-Aafrika riigid peavad võimaliku sekkumise otsustama. Seda, et olukord võib tuliseks kiskuda, näitab ka fakt, et USA ja Itaalia lennutasid pühapäeva hommikul riigist ära oma sõjaväelasi. Samuti on Nigeri hunta palunud abi Wagneri eraarmeelt, mis mitmes piirkonna riigis tegutseb.