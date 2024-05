USA üksused lahkuvad Nigerist hiljemalt 15. septembriks

USA üksused on alustanud Nigeri hunta nõudmisel riigist lahkumist ja see viiakse lõpule hiljemalt 15. septembriks, teatasid mõlemad riigid pühapäeval ühisavalduses.

Otsusest teatati pärast USA välisministeeriumi delegatsiooni ja nende Nigeri kolleegide mitu päeva kestnud kõnelusi Niameys sel nädalal.

Nigeri sõjavägi haaras võimu 2023. aasta juulis korraldatud riigipöördega ning ütles tänavu märtsis lahti sõjalise koostöö kokkuleppest Washingtoniga.

USA-l on Nigeris umbes 650 sõjaväelast, nende peamine baas on riigi põhjaosas Agadezi lähistel.

USA ja tema liitlased on pidanud viima väed välja mitmest Aafrika riigist pärast riigipöördeid, mis tõid võimule rühmitused, kes soovivad end lääne valitsustest distantseerida. Lisaks eelseisvale lahkumisele Nigerist, on viimasel ajal USA väed lahkunud Tšaadist. Samuti on Prantsuse väed pidanud lahkuma Malist ja Burkina Fasost.

Niger palus USA vägede lahkumist pärast märtsi keskel Nigeri pealinnas Niameys toimunud kohtumist, kus USA kõrged ametnikud väljendasid muret Venemaa vägede eeldatava saabumise pärast ja teadete kohta, et Iraan otsib riigist toorainet, sealhulgas uraani.