USA asevälisminister Nuland kohtus Nigeri hunta juhtidega

USA asevälisminister Victoria Nuland ütles esmaspäeval, et kohtus Nigeris võimu haaranud sõjaväelise hunta juhtidega, kuid koheseid edasiminekuid kõnelustega ei kaasnenud. "Need vestlused olid äärmiselt avameelsed ja kohati üsna rasked," ütles Nuland riigi pealinnast Niameyst telefoni teel ajakirjanikele.

Victoria Nuland avaldas ühtlasi arvamust, et Nigeri riigipöörde juhid mõistavad riske, mis kaasnevad Venemaa erasõjafirma Wagneri palgasõduritega töötamisel. "Inimesed, kes on siin selle aktsiooni ette võtnud, mõistavad väga hästi riske nende suveräänsusele, kui Wagner kutsutakse," ütles Nuland. Nuland teatas visiidist ka sotsiaalmeedias.

Traveled to Niamey to express grave concern at the undemocratic attempts to seize power and urged a return to constitutional order. — Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) August 7, 2023

"See oli esimene vestlus, kus USA pakkus oma lahendusi, kui riigipöörde eest vastutavad inimesed soovivad naasta põhiseadusliku korra juurde," lisas Nuland. USA teatas varem päeval, et näeb endiselt võimalust Nigeri riigipööre diplomaatiliselt lõpetada.

President Bazoum kukutati Nigeris sõjaväelise riigipöördega 26. juulil ja Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) on ähvardanud võimaliku sõjalise sekkumisega.

USA on skeptiline Mali ja Burkina Faso algatuste suhtes

"Võimaluste aken on kindlasti endiselt avatud. Usume, et hunta peaks kõrvale astuma ja laskma president Mohamed Bazoumil oma ülesandeid jätkata," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Miller toonitas, et sõjaline sekkumine on ühenduse jaoks alati viimaseks abinõuks. "USA on keskendunud diplomaatilise lahenduse leidmisele," kinnitas kõneisik.

Miller lükkas ühtlasi tagasi Mali ja Burkina Faso algatused, mis mõlemad saatsid Nigerisse oma saadikud, kuid mõlema riigi liikmelisus majandusühenduses on peatatud samuti sõjaväeliste valitsustega seoses.

"Kui me arvaksime, et nad saadavad oma saadikuid proovima taastada Nigeris demokraatlikku juhtimist ja põhiseaduslikku korda, siis näeksime seda produktiivsena ja abistavana, kuid ma kahtlen väga, et see nii on," sõnas Miller.

Lääne-Aafrika riikide ühendus ECOWAS teatas esmaspäeval, et nende liidrid asuvad neljapäeval arutama riigipöörde järgset kriisi Nigeris, mille valitsev sõjaväeline hunta keeldus järgi andmast bloki ultimaatumile loobuda võimust või seista vastasel juhul silmitsi võimaliku sõjalise sekkumisega.

"ECOWAS-i riigipead korraldavad veel ühe erakorralise tippkohtumise seoses poliitilise olukorraga Nigeri Vabariigis, teatas 15-liikmeline ühendus oma esimeses ametlikus vastuses pärast seda, kui Niger eiras pühapäeva südaöist (Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva kell 02.00) ennistada ametisse demokraatlikult valitud president Mohamed Bazoum.

Tippkohtumine peetakse Abujas Nigeerias, mille president Bola Tinubu on hetkel ühenduse eesistuja.

USA ei nimeta ametlikult Nigeris toimunud riigipöördeks

USA valitsus pole veel ametlikult Nigeris toimunud riigipöördeks nimetanud, mis tuleneb kunagi USA Kongressi poolt vastu võetud seadusest, mille kohaselt peatab USA koheselt abi andmise igale riigile, kus seadusliku valitsus kukutatakse sõjalise riigipöördega. Selline abi saab alles siis jätkuda kui USA välisminister kinnitab, et demokraatlikult valitud valitsus on taas võimul. Kuigi sama seaduse uusim versioon võimaldab USA presidendil rahvusliku julgeoleku huvides nendest piirangutest mööda minna, siis võiks see tekitada avalikkuse suhtes keerulise olukorra, selgitas MSNBC.