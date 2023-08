Putiniga pulmas tantsinud endine Austria välisminister on Venemaal puhkusel

Kunagine Austria välisminister Karin Kneissl, kellega Vene president Vladimir Putin tema pulmas tantsis, on Vene meedia teatel Rjazani oblastis.

Endine Austria välisminister Karin Kneissl veedab oma suve Rjazani oblastis Venemaal, kirjutas The Moscow Times toetudes kohalikule Vene meediale.

Karin Kneissl sai 2018. aastal tuntuks kui tema pulma tuli Vene president Vladimir Putin, kellega ta ka pulmas tantsis. Kneissl avaldas intervjuus Vene meediale, et ta üürib praegu suvekodu Rjazani oblastis Petrušovo külas, mis asub 350 kilomeetrit Moskvast kagus.

Karin Kneissl ei täpsustanud kui kaua ta on Petrušovos aega viitnud ning tema enda sõnul broneeris ta oma praeguse majutuskoha kuuks ajaks ja vaatab siis edasi. Oma intervjuu andis Kneissl vene keeles.

Kneissl oli Austria välisminister 2017. aastast 2019. aastani ning ühines seejärel Vene naftasektori ettevõtte Rosnefti nõukoguga. Kneissl loobus sellest kohast 2022. aasta maikuus mitu kuud peale Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi Ukrainale.

The Moscow Times juhtis tähelepanu, et Karin Kneissl on ära märgitud ühe Peterburis asuva Vene mõttekoja direktorina. Konkreetne mõttekoda asutati märtsis ning selle eesmärgiks seati "leida lahendusi globaalsetele probleemidele ja Vene poliitikaeesmärkidele".

Kneisseli enda kodulehe järgi lahkus ta 2020. aasta septembris Austriast tapmisähvarduste tõttu ning samuti olevat tal võimatu Austrias tööd leida.

Pilte Kneisseili Rjazani oblastis viibimisest jagati ka kohalikus Vene meedias.