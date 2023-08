OTSE laupäeval kell 10: Arvamusfestivali europarlamendi liikmete arutelu

Kas tehisintellekt aitab Euroopal alistada inflatsiooni ja sooritada rohepöörde või piiravad kammitsad tehisaru mõttelendu? Mida peaksid väikeriigid globaalses dotatsioonirallis tegema, et konkurentsis püsida? Ja mida saame veel teha Ukraina heaks? Need on mõned küsimused, mis kõlavad Euroopa Parlamendi Eesti saadikute arutelul.

Arutelu läheb eetrisse Vikerraadios ja seda saab vaadata rahvusringhäälingu portaalis.



Arutelujuht on Johannes Tralla.