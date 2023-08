ECOWAS aktiveeris sõjalised valmisolekujõud võimalikuks sekkumiseks Nigeris

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ECOWAS teatas sõjaliste valmisolekujõudude (ECOWAS Standby Force) aktiveerimisest. ECOWAS rõhutas samas teates, et kriisi rahumeelseks lahendamiseks ollakse avatud kõikidele võimalustele.

ECOWAS-i praeguse eesistuja Nigeeria presidendi Bola Tinubu sõnul on sõjaline sekkumine viimane abinõu. Organisatsiooni teatel on Nigeris võimu haaranud hunta seni tagasi lükanud kõik diplomaatilised katsed kriisi lahendamiseks.

Nigeris haaras sõjaväehunta kaks nädalat tagasi võimu president Mohamed Bazoumilt. Pärast riigipööret on mitmed riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid nõudnud valitud presidendi võimule naasmist. Samuti on Nigeri vastu kehtestatud sestsaadik mitmesugused sanktsioonid.

Julgeolekuanalüütikute hinnangul kuluks ECOWAS-l mitu nädalat, et koondada sekkumiseks vajalikud sõjalised jõud. See omakorda jätab võimaluse läbirääkimise pidamiseks sel perioodil. Neljapäevases teates ei mainitud, et kuidas valmisolekujõudusid kavatsetakse rahastada, millised riigid selles osalevad ja millise sõjatehnikaga panustavad.

ECOWAS on plaaninud juba mitmeid aastaid rajada oma eraldiseisvad valmisolekujõud, kuid varem ei suudetud kokku leppida rahastuses ning sellesse projekti polnud panustatud ka piisavalt üksuseid.

ECOWASi komisjoni president Omar Alieu Touray ütles eelmisel kuul ÜRO julgeolekunõukogule, et organisatsioon kaalub kahte variant: 5000 sõdurit aastase kuluda 2,3 miljardit dollarit või vajadusel valmisolekus olevad jõud aastase kuluda 360 miljonit dollarit, vahendas Reuters.