Rootsis jätkub kiire hinnatõus

Alusinflatsioonist on välja jäetud kõikuvad energia- ja toidukaupade hinnad ning mitmed majandusteadlased peavad seda edasise inflatsiooni taseme prognoosimise mõttes paremaks kui üldist inflatsiooni.

Rootsi keskpank Riksbank otsustas juba juunis tõsta intressimäärasid 0,25 protsendi võrra 3,75 protsendini. See on kõrgeim intressimäärade tase viimase 15 aasta jooksul. Riksbank on varem teatanud, et kavatseb baasintressi tõsta veel vähemalt ühe korra. Nõrga krooni tõttu lähevad ka imporditud kaubad kallimaks.

Kiire hinnatõus suurendab tõenäosust, et keskpank karmistab rahapoliitikat veelgi. See võib süvendada kinnisvarakriisi. Kerkinud intressimäärad toovad kaasa ka karmimad laenutingimused, see kahjustab aga üürileandjaid.

Rootsi majandus kahanes 2023. aasta teises kvartalis 1,5 protsenti varasema kvartaliga võrreldes. Majandust võib oodata ees raske maandumine.