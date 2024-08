Rootsi keskpank langetas teist korda sel aastal baasintressimäära

Rootsi keskpank langetas teisipäeval teist korda sel aastal baasintressimäära ning andis mõista, et lähikuudel võidakse seda veelgi teha, kui inflatsioon püsib kontrolli all.

Riksbank langetas esimest korda kaheksa aasta jooksul intressimäära mais, kuid jättis kuu aega hiljem selle muutmata.

Keskpank teatas teisipäeval, et baasintressimäär langeb 0,25 protsendipunkti 3,5 protsendile.

Pank selgitas, et inflatsioon on arenenud ootuspäraselt ja majandusaktiivsus on nõrk.

"Kui inflatsiooni väljavaade püsib samasugusena, võidakse määra sel aastal kärpida veel kaks või kolm korda," lisas Rikspank.

Keskpank hoiatas samas, et inflatsiooni ja majandusaktiivsuse väljavaade on endiselt ebakindel.

Rootsi inflatsioon langes juunis viimase pea kolme aasta madalaimale tasemele, 2,6 protsendile, ning püsis juulis samal tasemel.