Suurbritannia pidas kinni kolm Venemaa heaks luuranud spiooni

Ühendkuningriigis peeti kinni kolm inimest, keda kahtlustatakse Venemaa heaks luuramises. Tegu on Bulgaaria kodanikega.

Suurbritannias peeti veebruaris kinni kolm Bulgaaria kodanikku, kes on sestsaadik olnud vahi all. Kolmikut kahtlustatakse Venemaa kasuks luuramiseks, teatas BBC.

Vahi alla võetud isikuid süüdistatakse ka võltsitud isikut tõendavate dokumentide omamises ja teadmises, et need dokumendid olid võltsitud. Muuhulgas oli dokumentide seas nii Briti, Bulgaaria, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Horvaatia, Sloveenia, Kreeka ja Tšehhi vabariigi passid või muud isikut tõendavad dokumendid.

Vahistatud kolmik on Suurbritannias elades teinud mitmeid töid ja elanud eri eeslinnades paiknevatel kinnistutel. Spionaažis süüdistatud isikute nimed on Orlin Roussev (45-aastane), Bizer Džambazov (41-aastane) ja Katrina Ivanova (31-aastane). Roussevil on varem olnud Venemaaga ärisidemeid ning mees kolis Ühendkuningriiki 2009. aastal töötades riigis finantssektoris.

Orlin Roussevi Linkedin profiili kohaselt kuulus talle hiljem eraettevõte, mis tegeles signaalluurega. Endised naabrid kirjeldasid samas Bizer Džambazovit ja Katrina Ivanovat kui paari. Džambazov töötas autojuhina haiglate jaoks ka Ivanova töötas tema Linkedini profiili kohaselt ühes erameditsiini ettevõttes laborandina.

Kolm süüalust lähevad Londonis kohtu ette jaanuaris.