Rootsi tõstis terroriohu taset

Rootsi julgeolekuteenistus tõstab ohu 5-pallisel skaalal tasemelt 3 tasemele 4. Säpo teatas oma avalduses, et korraldab neljapäeval pressikonverentsi.

Rootsis on viimaste kuude jooksul toimunud mitu koraanipõletamise protesti. Koraani põletamise on hukka mõistnud mitmed moslemiriigid.

Eesti välisministeeriumi veebilehel Reisi Targalt on Rootsi reisimisel antud soovitus, et julgeoleku olukorra halvenemise tõttu tuleb olla tavapärasest tähelepanelikum ja hoiduda suurtest rahvakogunemistest.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles ERR-ile, et ohutaseme tõstmine Tallinki Rootsi reise ei mõjuta, kuid ka nemad soovitavad oma klientidel jälgida Reisi Targalt veebilehel olevaid soovitusi Rootsi kohta.

Rootsi julgeolekupolitsei SäPo juht osales terroriohu tõstmise tõttu neljapäeval ka Rootsi valitsuse istungil, vahendas SVT.

Rootsi julgeolekupolitsei (SäPo) juht Charlotte von Essen kinnitas neljapäeval avalikul pressikonverentsil ohutaseme tõstmist. Von Esseni sõnul ei ole see otsus tingitud ühestki üksikintsidendist, vaid üleüldisest julgeolekuolukorra halvenemise hinnangust pikema aja jooksul.

Tase 4 tähendab konkreetset ohtu

Viimati oli terroriohu tase Rootsis kõrgem aastal 2015-2016, kui see tõsteti samuti tase 4 peale. Kui see periood välja arvata on alates 2010. aastast püsinud terroriohu tase Rootsis tase 3 peal.

Rootsis hindab terroriohtu riiklik terroriohu hindamise keskus, kus on esindatud Rootsi julgeolekupolitsei, sõjaluureamet ja teised julgeolekuasutused. Selle keskuse kogutud info najal teeb siis terroriohu hinnangu SäPo.

Rootsi terroriohu klassifikatsioonis tähendab tase 1 ohu puudumist. Tase 2 tähendab madala taseme ohtu ehk terrorirünnakute läbiviimise tahe ja suutlikkus on madalad. Tase 3 tähendab kõrgendatud ohtu. Tase 4 on kõrge terrorioht ning selle kohaselt hinnatakse, et Rootsit ohustab konkreetne terrorioht.

Kõige kõrgem terroriohu tase Rootsis on tase 5 ning konkreetse ohu realiseerumine on kohene. Rootsis pole kunagi tõstetud terroriohu taset tasemeni 5.