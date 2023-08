Keskkonnaministeeriumi endine kantsler siirdub tööle VKG-sse

VKG teatas, et Münt liitub ettevõttega augusti lõpus ja tema vastutusvaldkonnaks hakkab olema VKG arenduste, sealhulgas bio- ja ringmajanduse projektide toetamine regulatiivsuhetes.

VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul on viimaste aastate jooksul järsult kasvanud erinevate seaduste, normide ja piirangute hulk, millega üks suurtööstus peab oma igapäevases tegevuses arvestama.

"Seoses erinevate kliimapoliitikate elluviimisega on see eriliselt tuntav meie põhiäris ehk põlevkiviõli tootmises, kuid ka uute bio- ja ringmajanduse projektide elluviimisel põrkame pidevalt vastu regulatiivseid barjääre, mis ettevõtluse arendamist Ida-Virumaal, meie tegutsemispiirkonnas, pärsivad. Seetõttu pole ühe suurtööstuse jaoks mõeldav arendusprojektide elluviimine ilma vastavate tippspetsialistideta, kes regulatsioone läbi ja lõhki tunnevad," selgitas Asmann.

"Meelis Mündi pikaajaline kogemus keskkonnavaldkonnas võimaldab VKG-l kahtlemata leida uute arenduste elluviimisel kõigile osapooltele parim lahendus ning seeläbi aidata muu hulgas kaasa puidu parema väärindamise ja ringmajanduse riiklikke eesmärke täita aitava projekti õnnestumisele," ütles Asmann.

Münt lisas, et VKG algatatud projektid on tugevaks näiteks, kus planeeritavad investeeringud looksid sadu täiendavaid töökohti ning edendaksid Ida-Virumaa ja kogu Eesti majandust, samal ajal pidades silmas, et üleminek ei saa toimuda üleöö inimeste sotsiaalset turvatunnet kahjustades.

Meelis Münt töötas keskkonnaministeeriumis aastatel 2008-2023 kliima- ja kiirgusosakonna juhina, kliima ja välissuhete asekantsleri ning kantslerina.

1. juulist jõustus seadusemuudatus, millega korraldati ümber osa ministeeriumide tööd. Keskkonnaministeerium hakkas kandma kliimaministeeriumi nime ning maaeluministeeriumist sai regionaal- ja põllumajandusministeerium. Kliimaministeeriumi kantsleriks sai Keit Kasemets.