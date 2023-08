HRW: Saudi väed tapsid sadu etiooplasi piiril Jeemeniga

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) teatas oma hiljutises raportis, et Saudi Araabia julgeolekujõud on tapnud sadu Etioopiast pärit migrante ja asüülitaotlejaid, kes on üritanud riiki pääseda üle Saudi-Jeemeni piiri.

Raporti kohaselt on Saudi Araabia julgeolekujõud inimesi tulistatud ka lühikese vahemaa tagant. Samuti tulistasid Saudi Araabia väed mägedes paiknenud inimgruppide pihta, mida võis olla potentsiaalselt inimsusevastane kuritegu.

HRW tugines oma raportis tunnistajatega tehtud intervjuudele, fotode analüüsile ning samuti satelliitpiltidele. Raporti kohaselt oli Saudi vägede tegevus laialt levinud ja süsteemne. Juhul kui migrantide tapmise käitumise suunis anti Saudi Araabia valitsuse poolt, siis on HRW sõnul tegu inimsusevastase kuriteoga.

