Loomaaed ootab vihmametsa hoone valele kliimalahendusele parandust

Mai lõpus avatud Tallinna loomaaia Kagu-Aasia troopikametsa hoone sobivaimaks sisetemperatuuriks on 27-28 kraadi. Juunikuus, kui õues küündis temperatuur 30 kraadini, kuumenes ekspositsioon üle ning jahutamiseks oli troopikamaja külastajatele pisteliselt suletud.

Loomaaia endise direktori Tiit Marani sõnul, kes troopikamaja projekti valmimist juhtis, on vastutus sellise probleemi ees projekteerijatel.

"Probleem on selles, et projekti juures kogu kliimalahendus ei ole adekvaatne, see on see millega me peame tegelema. Hoone ise on suurepärane, aga see kliima pool, kuidas kliima on projekteeritud, ei vasta nendele ootustele, mis loomaaias oli, et ta peaks üldse olema ja selle me peame lahendama," rääkis Maran.

Projekteerimisbüroo ConArte juht Tiina Vilbergi sõnul on probleemi tuum hoopis hoone katusematerjalis, mille kohta arhitektid tootjalt valeinfot said ja selle põhjal ka hoone kliimalahenduse välja töötasid.

"Sellel materjalil, mis meile anti ette, kui palju ta pidi välist külma või sooja kinni pidama või sisest sooja või külma kinni pidama, on oluliselt kehvem, kordades kehvem, kui see, mis meile tootja poolt ette anti. Kogu sellele süsteemile ehitatakse ju üles küttesüsteem talvistele külmakraadidele ja suvistele jahutus," rääkis projekteerimisbüroo ConArte juht Tiina Vilberg.

Uut lahendust hakkas loomaaed koostöös projekteerijatega otsima juba eelmisel suvel, kui ilmnes, et hoone ei ole suuteline jahtuma maha ette antud temperatuuridele.

"Projekteerija pakkus välja lahendusevariandi, lasime ekspertiisi teha. Tulemus ütles, et lahendus pole sobilik, peame uuesti lahendust minema otsima ja sellele lahendusele tuleb ka ekspertiis. Loomaaed ja Tallinna linn ei hakka tegema midagi sellist, mis ei tööta, see tuleb korda teha," ütles Maran.

Kui palju maksab kliimasüsteemi ümbertegemine, ei ole veel teada.