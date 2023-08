USA kodulaenude intressimäär saavutas kõrgeima taseme alates 2001. aastast

USA hüpoteegipank Freddie Mac teatas, et 30-aastase fikseeritud intressiga hüpoteeklaenu intressimäär tõusis 7,23 protsendini. Nädal tagasi oli see veel 7,09 protsenti ning saavutas juba siis viimase 20 aasta kõrgeima taseme.

Kaks aastat tagasi olid kodulaenude intressimäärad veel kolme protsendi juures. Miljonid ameeriklased paigutasid siis raha kinnisvarasse. Nüüd võtavad ameeriklased üha vähem laenu, kodulaenude taotluste arv on langenud madalaimale tasemele alates 1995. aastast. Üha vähem müüakse olemasolevaid elamispindasid, vahendas The Wall Street Journal.

Kodulaenuintresside järsk tõus on seotud USA föderaalreservi agressiivse rahapoliitikaga. Föderaalreserv andis hiljuti märku, et ei plaani rahapoliitika leevendamisel kiirustada. USA majandus on aga jätkuvalt heas seisus, föderaalreserv võib seetõttu tõsta intressimäärasid veelgi.

Kodulaenuintressid liiguvad koos 10-aastaste võlakirjade tootlusega, mis on kogu riigi laenukulude võrdlusalus. Suvel saavutas 10-aastaste võlakirjade tootlus viimase 15 aasta kõrgeima taseme ning neljapäeval tõusis see 4,29 protsendini.

Kodulaenuintressid on aga viimasel ajal tõusnud palju rohkem kui võlakirjade tootlused. See vähendab nõudlust hüpoteeklaenude vastu veelgi. Vahe on nüüd ligi kolm protsendipunkti. Viimati oli see nii suur 2008. aasta finantskriisi ajal.

Kinnisvara ostjad, müüjad ja pangad üritavad nüüd uue olukorraga kohaneda. Detroidi äärelinnas elavad Emily ja Caleb Erbert loobusid uue kodu ostmisest. Nad loodavad, et järgmise aasta alguses kodulaenude intressimäärad langevad.

Oklahoma osariigis tegutsev pankur Steven R. Plaisance ütles, et aastases võrdluses vähenes juulis eluasemelaenude maht enam kui kolmandiku võrra. Plaisance alustas äritegevust juba 1991. aastal.

"See on kõige hullem turg, kus ma olen olnud," ütles Plaisance.