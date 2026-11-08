EKRE kinnitas volikogul valimislubadused ja -loosungi

EKRE volikogu avaldus sedastas, et erakond on pühendunud rahvuslikele ja põhiseaduslikele väärtustele ning ütleb, et Eestil on lootust paremale homsele, kui teha õigeid valikuid.

"Pole kahtlust, et kuus aastat kestnud liberaalide võimu järel on Eesti riik ja rahvas halvas olukorras. Meil on kõigi aegade sügavaim iibekriis. Meil on kõikjale jõudnud ja massilist vaesust põhjustav korruptsioon. Meil on Euroopa võrdluses pikim, sügavaim ja laiapõhjalisem majanduslangus ning inimeste toimetulekukriis," seisab avalduses.

"Meil on enneolematult suur immigratsioon, mis ähvardab eestlased jätta vähemusse oma põlisel kodumaal. Meil rikutakse liberaalse võimukliki poolt igapäevaselt meie põhiseaduses tagatud õigusi nagu sõna- ja südametunnistusevabadus, õigus eraelu ja eraomandi puutumatusele, õigus kehalisele (sh meditsiinilisele) autonoomiale, õigus õiglasele kohtupidamisele ja õigus ausatele ning salajastele valimistele," märgib volikogu.

EKRE lubab tuua odava energia ning ka odavad toiduhinnad. "Selleks tuleb langetada makse, eelkõige tarbimismakse, nagu aktsiisid ja käibemaks, kaotada automaks, langetada maamaksu," märgib EKRE volikogu.

EKRE volikogu kirjutab, et erakond teab, kuidas saada palgad ja pensionid kasvama. "Selleks tuleb peatada massiline immigratsioon, mis surub alla palkasid ja ettevõtete tootlikkust."

Avalduse kohaselt tuleks veel kärpida bürokraatiat. Lastega peredele lubab erakond motiveerivaid peretoetusi.

Erakonna sõnul teab EKRE ka, kuidas teha korda riigirahandus ning peatada võlakeeris. "Riigieelarve tasakaalu viimiseks lõpetame korruptiivsed ja raiskavad ideoloogiaprojektid. Lõpetame Rail Balticu ehitamise, tuuliku- ja päikeseenergia subsideerimise, korruptiivse skeemitamise Ukraina abistamisel, teistesse riikidesse raha pumpamise teadmata, kuhu see tegelikult läheb. Samuti lõpetame äärmusideoloogiliste MTÜ-de üleval pidamise ning riikliku ettevõtluse mängimise. Riigieelarves on kaugelt üle miljardi kulusid, mida seal ei peaks olema," seisab avalduses.

Riigikaitse valdkonnast rääkides tõstis EKRE esile vaid seda, et kaitsevaldkonna skandaalide eest tuleb võtta inimesed vastutusele.

"Kadunud miljonid tuleb tagasi saada ja suunata päriselt riigikaitsesse. Eestit räsiva suurima korruptsiooniskandaali eest kaitsevaldkonnas tuleb inimesed reaalselt vastutusele võtta. Jutud sellest, kuidas me juba homme läheme Venemaad põlvili suruma, tuleb asendada jõulise tegevusega, et tagada Eesti riigile ja eesti rahvale reaalne kaitstus ja turvalisus."