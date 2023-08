Põltsamaa lossihoovis nägi kohaliku moelooja loomingut

Põltsamaa lossihoov muutus üheks õhtuks suureks moelavaks, et esitleda endanimelist brändi arendava moelooja Katre Arula viimase viie aasta loomingut. Modellidena kasutati kohalikke inimesi, neist kõige noorem oli viiene, vanim aga 75.

"Minu loomingut iseloomustavad minu enda autoritehnikad. Ma olen leiutanud pikseltikandi, siis on vildi roosimine ja siis on veel peidunööbitehnika. Ma moodustan sõlgesid nööpidest ja mööblivildist. Ja üldse on hästi palju rahvakunstist inspireeritud," rääkis Arula.

Katre Arula on moelooja, kes teeb peaaegu kõik asjad ise, igal esemel on kindlasti küljes tema isiklik puudutus. Põltsamaa lossihoovis tegutsevat meistrikoda veab ta koos tütar Triinuga, koostööd tehakse veel viie käsitööettevõtjaga.

"Kuidas ta suudab kudumitest motiive noppida ja neid ühendada tänapäevases võtmes taaskasutusdetailidega, minu arust on see super-super tulemus," leidis moekunstnike ühenduse juhataja Anu Hint.

"Me nägime, et neid kandsid päris inimesed, et need on tehtud suurtele ja väikestele, pikkadele ja lühikestele, need sobivad kõigile. Need on meie endi mustrid ja ornamendid ja nad tõesti sobivad meie inimestele," lausus rahvakunsti ja käsitöö juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Tund aega kestnud värvikireva moeetenduse lõpul tõusis publik püsti, autoril ja modellidel tuli koguni mitu korda kummardamas käia.

"Minu pluss on see, et Põltsamaal tehakse hästi palju käsitööd, siin osatakse seda hinnata. Ja see lihtsalt nii on, et ma olengi siia jäänud ja ma tunnen ennast siin väga hästi," ütles Arula.