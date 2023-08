Galerii: peaminister Kaja Kallase külaskäik Metaprinti

Kuigi peaminister Kaja Kallas väidab, et ei teadnud oma abikaasa ettevõtte Venemaa-suunalisest tegevusest midagi, leiab riigikantselei fotoarhiivist galerii 28. jaanuarist 2022, kui Kallas praeguse skandaali olulist osapoolt, aerosoolpakendite tootjat Metaprint, valitsusjuhina külastas.

Peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule eelmise nädalani osaliselt kuulunud transpordiettevõte Stark Logistics jätkas vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes Ukraina sõja ajal äritegevust Venemaal. Pooles ulatuses kuulub Stark Logistics firmale, mis on ühtlasi Metaprindi omanikfirma. Võib öelda, et need omanike kaudu seotud ettevõtted tegutsevad grupina.

Mullu 28. jaanuaril külastas Kallas Metaprinti peaministrina.

Lisaks selgus ettevõtte suurosaniku Martti Lemendiku intervjuust ERR-ile, et Kallas on kahel korral oma abikaasa saatjana käinud Metaprindi üritustel.

ERR-i küsimustele nende külaskäikude kohta vastas peaminister vaid, et käis Metaprindis visiidil 28. jaanuaril 2022 ehk enne täiemahulise sõja algust Ukrainas ning käsitletud teemad olid sellest tulenevalt ka teised.