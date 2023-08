Välismeedia jätkab Kaja Kallase skandaali kajastamist

Välismaa väljaanded on nädala alguses jätkanud Kaja Kallase ja tema abikaasa Arvo Halliku äritegevuse ümber tekkinud skandaali kajastamist. Põhjalikult on juhtumist kirjutanud ka Soome meedia.

Põhjanaabrite rahvusringhääling Yle kirjutas, et Kallas on jätnud pärast skandaali puhkemist Eesti inimestele kahepalgelise mulje ning suur osa pooldab tema tagasiastumist. Lisaks tõi väljaanne esile, et Isamaa ja Keskerakond on Kallase jätkamise vastu, kuid koalitsioonipartnerid ootavad temalt rohkem selgitusi. Neid soovitas Kallasel jagada ka president Alar Karis.

Helsingin Sanomat vahendas, et Kallas on Venemaa suhtes hoidnud ranget joont ning on oma abikaasa äriajamise tõttu sattunud oma ametiaja suurimasse skandaali. Ajaleht tõi välja Halliku osaluse suuruse Stark Logisticsis, Kallase antud laenu, Metaprindi käibe Venemaal ning ka selle, et Postimees ja Päevaleht soovitasid Kallasel tagasi astuda. Ajaleht kirjutas, et Hallik lubas oma ärisuhted Stark Logisticsiga lõpetada. Sanomat lisas, et juhtumit on kajastanud ka Financial Times.

Kui Politico kirjutas nädala lõpus Kallase skandaalist lühidalt, siis avaldas väljaanne esmaspäeval põhjalikuma artikli. Selles seisis, et Karise sõnul on juhtum Eesti usaldusväärsuse kahtluse alla pannud. Muu hulgas kirjutas väljaanne, et Kallas väidab, et ta ei olnud oma abikaasa äritegevuse detailidest teadlik ning on nüüd avalikkuse ees vabandanud. Lisaks vahendas Politico, et Hallik on nüüdseks lubanud kõik seosed Stark Logisticsiga katkestada.

Artiklis seisis veel, et Kallas ei osale teisipäeval riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistungil, selle otsuse on hukka mõistnud riigikogu liige Helir-Valdor Seeder (Isamaa), kuid kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) on vastupidiselt Kallast kaitsnud.

Sarnaste detailidega avaldas artikli ka The Guardian, kus toodi välja nii Karise kriitika kui ka Kallase otsus istungil osalemisest loobuda. Väljaanne kirjutas ka sellest, kuidas Kallas kritiseeris tugevalt Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni otsust Putiniga sõja alguspäevil vestelda.

Sündmuste käigust on andnud ülevaate ka The Times, milles kirjutati, et Kallas on keeldunud peaministrikohalt tagasi astuma ning teda on varem peetud ka võimalikuks uueks NATO peasekretäriks. Väljaanne tõi välja, et KAPO sõnul pole Hallikuga seotud ettevõte sanktsioone rikkunud. Muu hulgas seisis artiklis, et Hallik on oma ärisuhted Stark Logisticsiga otsustanud lõpetada.

Ka Prantsusmaal saab juhtum jätkuvalt kajastust, kui sellest kirjutas päevaleht Le Monde. Artiklis toodi välja, et kogu olukord on piinlik, kuna Kallas on pälvinud Ukraina sõja puhkemise järel Euroopa uue raudse leedi tiitli, kuid nüüd on välja tulnud, et ta abikaasa on seotud ettevõttega, mille äritegevus Venemaal on ka pärast sanktsioonide kehtestamist jätkunud.

Ka Le Monde sõnas, et Kallas ei plaani teisipäeval komisjonide ühisistungil osaleda. Prantsuse väljaanne tõi välja ka Karise soovitused Kallasele rohkem selgitusi jagada.