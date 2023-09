Valgevene keelas saatkondadel välismaal passide väljastamise

Valgevene autoritaarne juht Aleksander Lukašenko andis riigi saatkondadele korralduse lõpetada passide väljastamine, mis seab tema kriitikud välismaalt naasmise korral represseerimise ohtu.

Kümned tuhanded valgevenelased põgenesid riigist 2020. aastal pärast seda, kui Lukašenko surus julmalt maha võltsitud valimiste vastu puhkenud massimeeleavaldused.

Esmaspäeval avaldatud määruse kohaselt saavad valgevenelased uue passi hankida või olemasolevat uuendada ainult "oma viimase registreeritud elukohaga seotud konsulaarteenistuses" Valgevene territooriumil.

Seni said välismaal elavad valgevenelased uued passid hankida riigi diplomaatilistes esindustes.

Alates protestidest on Minsk Lukašenko vastaste avalduste eest vangi mõistnud sadu inimesi, kusjuures paljud protestides osalenud või režiimivastaseid postitusi veebis avaldanud valgevenelased väldivad vahistamise kartuses koduriiki naasmist.

Kui välismaal ei ole võimalik passe pikendada, ohustab see nende õiguslikku staatust uues asukohariigis, ent samas võib see tekitada neile probleeme võimudega ka kodumaal.

Paguluses viibiv opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja ütles sotsiaalmeedias, et valmistub käivitama "uut Valgevene passi", selgitamata, mida see endaga kaasa toob.

"Kallid valgevenelased, ma palun teil mitte sattuda paanikasse ja mitte tormakalt tegutseda," teatas Tsihhanovskaja. "Isegi kui teie pass aegub, ei tohiks te oma kodumaale tagasi pöörduda, kui teid ähvardab tagakiusamine. Ükski dokument maailmas pole väärt inimese vabadust," ütles ta.

Today, the Lukashenka regime denied Belarusians abroad the ability to obtain new passports at diplomatic missions. We're working with host countries to solve the situation & preparing the New Belarus passport. While the state abandons its duty to care for its citizens, we won't! pic.twitter.com/bxaQi8aIdH