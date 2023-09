Eesti hinnangul peab Valgevene eksiilpasside tunnustamine käima EL-i kaudu

"Eelkõige me mõistame teravalt hukka selle, et Lukašenko režiim proovib karistada oma kodanikke, kes on riigist lahkunud, proovib ka väljaspool oma riiki kontrolli alla saada inimesi, kes ei pruugi režiimiga nõustuda, mis on meie arvates fundamentaalne Valgevene kodanike põhiõiguste rikkumine," ütles Eesti eriesindaja Valgevene opositsiooni juures Marko Koplimaa. "Aga kuidas me poliitiliselt reageerime eksiilpassidele, on küsimus, mis vajab arutelu ja praegu me saame kujundada oma poliitilise hoiaku aruteludeks koos teiste partnerriikidega," lisas ta.

"Valgevene opositsiooni väljastatava dokumendi tunnistamise osas peaksime lähtuma Euroopa Liidu ülesest otsusest, et kõik riigid käituksid selle osas ühtmoodi. Kui see tunnistamine oleks valikuline, siis võib inimene ühest riigist teise liikudes väga kergesti hätta jääda," ütles ka siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi.

Ta andis siiski mõista, et kui mõni valgevenelane ei saa kodumaale passi uuendama minna, võidakse tema probleemile teistsugune lahendus. "Mis aga puudutab üksikjuhtumeid, kui inimesel näiteks dokument aegub ja ta ei pääse seda oma koduriiki uuendama või on mõni muu põhjus, siis neid vaatame senise praktika järgi juhtumipõhiselt," ütles Mägi.

Lukašenko käskis septembri algul riigi saatkondadel lõpetada Valgevene passide väljastamise välisriikides, nõudes riigist lahkunud Valgevene kodanikelt uue passi saamiseks kodumaale tulemist. Seni said välismaal elavad valgevenelased uue passi hankida riigi diplomaatilistes esindustes.

MTÜ Valgevene Maja juhatuse liige Vitali Moltšanov rääkis ERR-ile, et opositsiooni andmeil on pärast 2020. aasta võltsitud presidendivalimisi ning nendele järgnenud repressioonide eest riigist lahkunud pool miljonit inimest. Valgevene rahvaarv on umbes 9,5 miljonit.

Protestide mahasurumise ajal ning järel on Lukašenko-vastaste avalduste eest vangi mõistnud sadu inimesi, paljusid on vanglas piinatud ning teadaolevalt on mitmed inimesed režiimi vägivalla tõttu ka hukkunud. Inimõigusorganisatsiooni Viasna andmetel on Valgevenes praegu 1501 poliitvangi.

Valgevene demokraatlik opositsioon kardab, et kui inimesed riiki naaseksid, võivad ka neid oodata repressioonid.

Passide välismaal väljastamise keeldu on kritiseerinud ka ÜRO Inimõigusnõukogu, mis teatas some vahendusel, et see samm rikub eksiilis elavate tuhandete valgevenelaste õigusi, sealhulgas liikumisvabadust. "Kedagi ei tohiks sundida naasma ja riskime repressioonidega. Kutsume üles seda algatust uuesti üle vaatama lähtuvalt rahvusvahelistest standarditest," seisab teates.

#Belarus: Decree banning issuance or renewal of passports abroad risks violating rights of thousands of Belarusians in exile, including their freedom of movement. No one should feel pressured to return & risk persecution. We urge review of decree in line with int'l standards. — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 8, 2023

Moltšanov selgitas ERR-ile, et lisaks liikumisvõimaluste piiramisele tähendab see, kui pass aegub ning seda ei saa uuendada, ka rohkelt muid piiranguid nagu takistused pangakonto avamisel, abielu sõlmimisel, kinnisvaratehingutel ja muude isiku tuvastamist nõudvate toimingute tegemisel.

Paguluses viibiv opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja on teatanud, et opositsioon valmistub käivitama uut Valgevene passi.

Today, the Lukashenka regime denied Belarusians abroad the ability to obtain new passports at diplomatic missions. We're working with host countries to solve the situation & preparing the New Belarus passport. While the state abandons its duty to care for its citizens, we won't! pic.twitter.com/bxaQi8aIdH — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) September 5, 2023

Moltšanovi sõnul on passi valmistamiseks sõlmitud leping tunnustatud ettevõttega, mis taolisi dokumente trükib ning selle näidistega minnakse teistesse riikidesse passile heakskiitu saama.

Koplimaa rääkis ERR-ile, et Valgevene demokraatlike jõudude kinnitusel vastab pass kõigile Euroopa standarditele vastav. "Kui need passid meieni jõuavad, siis me saame seda kõike kontrollida. Kuid ma pean olulisemaks siin siiski poliitilise lähenemise leidmist. See on lõppkokkuvõttes ikkagi poliitiline otsus ja seal on eelkõige vajalik Euroopa Liidu tasandil arutelud, mille ajaraamistikku on väga raske ennustada," tõdes ta.

"Ma arvan, kogu Euroopa Liidu kogukond proovib mingisugust lahendust sellele leida, aga kuna mõte on uus ja head lahendit praegu veel ei ole, siis töötame sellega," märkis Eesti esindaja Valgevene demokraatlike opositsioonijõudude juures.