Liikumisõpetus võimaldab koolides kasutada uudsemaid spordivahendeid

Juba järgmisest õppeaastast asendab koolides kehalist kasvatust liikumisõpetus, mis võimaldab tunni läbiviimiseks kasutada ka uudseid spordivahendeid nagu tasakaaluliin, mis on olemas juba 150 koolil. Selle nädala kolmapäeval said sellega harjutada Rapla Vesiroosi kooli õpilased.

Tauri Vahesaar on tasakaaluliini maailmameister ja kahekordne maailmarekordi omanik. Rapla Vesiroosi kooli 3. ja 8. klassi õpilased jälgisid imetlusega ja proovisid ka ise, mida kõike see spordivahend teha võimaldab.

"Tasakaaluliin treenib kõiki süvalihaseid ja see annab tegelikult baasi ükskõik mis spordialaks – paneb liikuma, kutsub õue. Ja tasakaal on vajalik tegelikult igas eluvaldkonnas, seega arendab nii füüsiliselt kui ka vaimselt," selgitas Vahesaar.

Kui kehalise kasvatuse õppekava kirjutab õpetajale ette, milliseid spordialasid peab õpetama ja mis tulemusi saavutama, siis liikumisõpetus motiveerib olema kehaliselt aktiivne. Õpetajale on antud vabadus, milliste alade kaudu seda saavutada.

"Näiteks seesama slackline, mõned teised ekstreemspordialad – kui koolil on võimalus näiteks lumelauasõitu harrasada või näiteks ka natuke rahulikumat tegevust, erinevad joogastiilid, läbi nende õpetada teadmisi ja oskusi ja sisemist motivatsiooni olla läbi elu liikuv," rääkis Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse didaktika kaasprofessor Andre Koka.

3. klassi õpilased tegid kõik Tauri Vahesaare näidatud trikid lustiga kaasa. Kehalise tund neile üldiselt meeldib, kuigi võiks olla vaheldusrikkam.

"Jookseme staadioniringe, siis teeme takistusradasid," ütles Karl.

"Siin on vähe tennisemänge ja sulgpalli ja siis suhteliselt vähe on ka võrkpalli," sõnas Lisell.

Vesiroosi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ingrid Lenk ütles, et võimalusi liikumisõpetuse huvitavaks muutmiseks on koolil piisavalt.

"Eks laste huvid ole muidugi erinevad, ühele meeldib üks ala, teisele teine. Aga nad on õnneks aru saanud, et kool on ikka see koht, kus kõike peab proovima," ütles Lenk.